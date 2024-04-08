نكشف عن وظائف خالية للشباب بمرتب 7000 جنيه في معظم المحافظات .. شغلانة لقطة والتقديم بعد العيد

وظائف خالية للشباب مع الضمانات التي تضمنتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حرصت وزارة القوى العاملة منذ بداية العام الجديد على توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات في شركات القطاع الخاص وأعلنت وزارة القوى العاملة، أنها تلقت طلبات من 85 شركة قطاع خاص منتشرة في 13 محافظة، لشغل 2975 وظيفة شاغرة في تخصصات متنوعة و تتراوح الرواتب للطلبات خلال شهر فبراير 2023 الحالي من 2700 جنيه بالإضافة إلى المزايا مثل التأمين الصحي والاجتماعي.

وظائف خالية للشباب

من أهم وظائف خالية للشباب منها ما يلي:

مخطط بخبرة من ثلاث إلى خمس سنوات.

محاسب تكاليف خبرة من 5 إلى 7 سنوات.

مدرب بخبرة من سنتين إلى ثلاث سنوات.

موظف شؤون الموظفين بخبرة 1:2 سنة، العمر 2225.

مشرف جودة خبرة من 5 إلى 7 سنوات.

خبرة من 12 سنوات كفني سلامة وصحة مهنية.

فنيين وعمال تركيب من 18 إلى 25 سنة.

15 عاملاً في المصنع، تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا.

فني حفظ ملفات، عمره من 25 إلى 38 سنة.

1 فني أثاث السن من 25 إلى 40 سنة.

اثنان من الفنيين للمكابس.

اثنان من الفنيين للحفر.

فني تركيب مواسير.

عامل نظافة، بين 21 و30 سنة.

يشترط مؤهل متوسط عالي .

الراتب : حسب المحادثة.

فرص العمل في شركات الأمن والحراسة

الوظائف الضرورية وظائف خالية للشباب في شركات الأمن والحراس وتم تعيين رجال الأمن للمواقع التالية: