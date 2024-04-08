الإمارات تعلن رسميا: الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 عقب تحري هلال شوال اليوم

أكد اليوم مركز الفلك الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه تعذر روية الهلال يوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445 و8 من أبريل 2024 بشكل كلي، وذلك خلال تحرى هلال شهر شوال 1445 في الإمارات، وأشار المركز أن ذلك بسبب الاقتران الذي يحدث بعد غروب الشمس مما يمنع رؤية الهلال وقتها، وبالتالي تعذر رؤيته كما ستكون رؤية هلال شوال واضحة يوم الثلاثاء 9 أبريل، وإليكم الآن كافة التفاصيل الخاصة بتحري مركز الفلك الدولي بدولة الإمارات لهلال شهر شوال.

تحرى هلال شوال في الإمارات

كما أوضح مركز الفلك الدولي ن رؤية هلال سوف تكون أوضح غدا الثلاثاء وذلك عقب غروب الشمس، وفقا إلى الحسابات العلمية التي أعلنها المؤتمر الفلكي الثاني بشأن تحري الأهلة ومواعيدها وكيفية رؤيتها وحساب الشهور العربية.

الأربعاء أول أيام الفطر في الإمارات

ووفقا لما تم الإعلان عنه من فبل مركز الفلك الدولي بالإمارات، فإن عيد الفطر المبارك سيبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من أبريل الجاري، وبالتالي سوف يكون شهر رمضان هذا العام ثلاثين يوما بالتمام والكمال، وهو ما كان عليه العام الماضي أيضا، جدير بالذكر أن تلك الرؤيا وتحرى الهلال تتفق مع جميع الدول العربية في روية الهلال فيماعدا دولة موريتانيا.

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