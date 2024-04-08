“الروعة والثبات والتميز”… مواصفات سيارة أوبل موكا 2024

في الفترة السابقة تم طرح التصميم الجديد من سيارة أوبل موكا لعام 2024 في الأسواق وهو الأمر الذي جذب انتباه عدد كبير من مستخدمي السيارات الحديثة نظراً لتصميمها الجديد والمميز والذي يناسب جميع الأذواق، وقد انتشرت بعض التساؤلات في شبكة الإنترنت حول مواصفات سيارة أوبل موكا 2024 وأسعار الفئات الخاصة بها.

مواصفات سيارة أوبل موكا 2024

تم طرح سيارة أوبل موكا لعام 2024 في الأسواق بمواصفات ومزايا عديدة جذبت انتباه عدد كبير من الأشخاص في العالم خاصةً في الوطن العربي، وتتمثل مواصفاتها في الآتي:

تضم السيارة محرك قوي ثلاثي الأسطوانات يصل إلى حوالي 130 حصان وتوربو بسعة 1200 سي سي.

يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4151 مم والعرض إلى 1791 مم أما الإرتفاع فيصل إلى 1534 مم.

تصل أقصى سرعة للسيارة إلى 200 كيلومتر في الساعة الواحدة، كما يمكنها التسارع إلى 100 كيلومتر خلال 9.3 ثانية في الساعة.

تصل سعة التخزين الخلفية الخاصة بها إلى 350 لتر.

تضم ناقل حركي أوتوماتيكي يضم 8 سرعات.

تضم جنوط رياضية يصل قياسها إلى 17 بوصة.

تضم مرآة جانبية ذات إشارات ضوئية.

تضم قاعدة عجلات تصل إلى 255.7 سم ويصل وزنها إلى 1220 كج.

التصميم الخارجي لسيارة أوبل موكا 2024

تتميز الجوانب بعجلات يصل مقاسها إلى 17 أو 18 إنش.

تتميز المرايا بلونها الأسود كما أنها قابلة للطي الكهربائي.

تحتوي على شبك أمامي صغير وهو ما أعطاها شكل مميز وعصري.

تحتوي على مصابيح ليد ومصابيح نهارية.

تحتوي على جناح مدمج بالسقف مما يعطيها شكل جذاب.

أسعار سيارة أوبل موكا 2024

تختلف أسعار تلك السيارة في السوق المصرية وفقا للفئة الخاصة بها، وإليك أسعار فئات سيارة أوبل موكا لعام 2024: