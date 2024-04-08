“بدون أي مجهود وانجزي نفسك قبل العيد” تنظيف سجاد البيت كله وهو في مكانه بكل سهولة!

لم يتبقى على قدوم عيد الفطر المبارك سوى ساعات فاصلة وهناك الكثير من السيدات لم يقمن بحملة غسيل السجاد، وقد كثر البحث عبر المواقع المختلفة عن طريقة لغسل السجاد دون عناء ومجهود أو وقت، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع نظفي سجاد البيت كله وهو في مكانه بكل سهولة.

تنظيف سجاد البيت كله وهو في مكانه

وسوف نوضح لكم الآن أسهل وأسرع طريقة لغسل السجاد وهو في مكانة دون عناء أو مجهود.

المكونات:

كمية مناسبة من ملح طعام.

وأيضا مقدار لتر ونصف من الماء.

مقدار من الكلوروكس.

مقدار مناسب من المعطر.

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

كذلك أيضاً مقدار مناسب من سائل تنظيف الصحون.

طريقة التحضير:

ولتحضير تلك الوصفة نقوم بالخطوات التالية، أولاً نقوم بإحضار إناء مناسب، ونضع فيه كل من الملح وبيكربونات الصوديوم ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نقوم برش الخليط السابق على جميع أنحاء السجادة بنسب متساوية، ونتركه لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك نقوم بكنس الخليط من السجادة بواسطة مقشة عادية، ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع فيه مقدار الماء والمعطر وسائل تنظيف الصحون ونمزجهم جيداً .

بعد ذلك نقوم بإحضار فرشاة غسيل السجاد النظيفة نضعها في السائل السابق ونمشي بها على السجادة كلها مع الضغط عليها.

نقوم أيضاً بإحضار فوطة جافة ونمشي بها على السجادة أيضاً، وبعد الانتهاء سوف نحصل في الحال على سجاد نظيف خاليا من أي بقع، وذات رائحة عطرة.

ومن الممكن أيضاً أن نقوم بتشغيل المراوح، أو فتح الشبابيك لتهوية السجاد جيدا.

نصائح هامة للحفاظ على نظافة السجاد

وللحفاظ على السجاد نظيفا لأطول فترة ممكنة عليك اتباع بعض الخطوات الهامة منها ما يلي: