مع دخول شهر رمضان المعظم محطته الأخيرة، وبعد أن أوشكت لياليه الكريمة على الوداع، يرحل شهر الخيرات والبركات والرحمات، ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر بعد اغتنامه تلك الأيام المباركات، ونحن إذ نود رمضان نقدم بعض من أجمل ما يقال مع وداع شهر رمضان.

من أجمل ما يقال لوداع شهر رمضان المبارك

اللهم إنَّها ليالي الوداع والفراق، فأسألك بمنِّكَ وكرمكَ أن تتقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه، وأن تجعلنا ممن تغفر لهم ذنوبهم وتعتق رقابهم من النار.

اللهم إنَّها ساعات الفراق، فاجعلها لنا فرحة واستبشارًا بقدوم عيد الفطر.

اللهم إنَّها ليالي الوداع والتودُّع، فاجعلها لنا لقاءً معك في الجنة، واجعلنا ممن تنزل عليهم رحمتك وتغشاهم مغفرتك وتقبل توبتهم.

اللهم إنَّها ليالي الوداع والتحايا، فتقبل منا صالح الأعمال وطاعة الله، واجعلنا ممن يتقبل منهم الصيام والقيام.

اللهم إنَّها ليالي الوداع والدعاء، فاستجب دعاءنا وأعطِنا فيها سعادة الدنيا والآخرة.

اللهم إنَّها ليالي الوداع والتسليم، فتقبل منا سلامنا وتوبتنا واحفظنا في الشهور القادمة من كل سوء وشر.

اللهم إنَّها ليالي الوداع والشكر، فنشكرك على نعمة الإسلام والإيمان وصيام شهر رمضان.

اللهم إنَّها ليالي الوداع والفراق، فاجعلها لنا مشتاقين للقاء العام القادم برمضان، وأعنا على استغلال الأيام والشهور فيما يرضيك.

اللهم إنَّها ليالي الوداع والوداع، فاحفظنا وأهلينا وأحبابنا في هذه الحياة والآخرة، وفرِّج عنا همومنا وأحزاننا وأجعل لنا في كل خير ختامًا.

إنك سميع مجيب الدعاء، اللهم آمين.

وأخيرا ومع وداع رمضان

وداعًا لشهر رمضان! لقد مر هذا الشهر المبارك بسرعة، وقد حمل معه الكثير من البركات والفضائل، لقد كان رمضان فرصة للتقرب إلى الله، وللصيام والقيام في الليالي العشر الأواخر، وللتصدق والإحسان للآخرين.

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