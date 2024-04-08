“الخلطة السرية” حضري الكفتة المشوية زي المحلات بالضبط بخطوات بسيطة وطعمها خطير!

تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأكلات المحببة للجميع، لا أحد يستطيع مقاومة طعمها رائع ومذاقها الطيب، نجد أن في أي تجمع عائلي أو مناسبة الكفتة تقدم كطبق رئيسي، نظرا لكونها تتميز بطعمها الشهي والرائع، يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل بمكونات اقتصادية للغاية، فلا تتطلب وقت كبير لإعدادها، يمكنك في أقل وقت تحضيرها، العديد من السيدات يبحث عن سر خلطة المحلات الخارجية حتى يكون طعمها مثلما التي توجد في الخارج، لذلك وفرنا لكم اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية بالتتبيلة والخلطة السرية وبأسرار المحلات بالظبط بخطوات بسيطة والطعم ولا أروع.

طريقة عمل الكفتة المشوية بالخلطة السرية

الكفتة المشوية من الأكلات التي نعشقها جميعا، خاصة مع تقديمها بجانب طرب وكباب وكبدة وسلطة الطحينة، تعتبر من الوجبات الشعبية في مصر، إضافة إلى أنها مغذية للغاية تتضمن على العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التي تفيد الجسم، لا أحد يستطيع مقاومة طعمها الشهي التي تتميز به ومذاقها الفريد، لذلك يفضلها العديد من الأفراد سواء الكبار أو الصغار، يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل، اليوم وفرنا لكم أسهل طريقة إعدادها، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

كيلو لحم مفروم.

¼ كيلو من ليا الضاني أو الدهن.

ملعقة من البهارات.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بابريكا مدخنة.

ملعقة سماق.

ثمرتين بصل.

ثمرة فلفل حامي مهروس ناعم.

طريقة التحضير: