الهيئة العامة للموانئ في السعودية تعلن عن حاجتها لعدد من الموظفين في الاختصاصات التالية.. وإليكم طريقة التقديم

أعلنت الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض لحملة شهادة البكالوريوس فأعلى، حيث تتاح أربع وظائف مختلفة وتشتمل كل وظيفة على شروط وقوانين خاصة يجب على المتقدمين الالتزام بها، بالإضافة إلى مهام وواجبات يجب أن يكون المتقدم على دراية كاملة بها ليتم قبوله في الوظيفة، تتميز هذه الوظائف بالعديد من المميزات التي تجعل الخريجين يرغبون في التقديم عليها، وإليكم التفاصيل.

ما هي أبرز الشواغر الوظيفية في هيئة الموانئ؟

تم الإعلان عن وظائف شاغرة في هيئة الموانئ السعودية بمجموعة من المزايا مثل بدل النقل وبدل تعليم الأبناء والتأمين الطبي لكل من المتقدم والوالدين، بالإضافة إلى العلاوات السنوية المجزية وبدل السكن وغيرها من المزايا الأخرى، هذه الوظائف في مدينة الرياض وتشمل المسميات الشاغرة التالية:

مهندس بنية تحتية: يقوم بإعداد وتهيئة برامج الدفاع السيبراني وتنفيذ الضوابط الخاصة بالأمن السيبراني ويساعد في بناء البنية التحتية للدفاع السيبراني.

مدير إدارة مراجعة تقنية المعلومات: يعرف معايير الممارسة المهنية ومتطلبات البرنامج الخاص بالتحول الرقمي وضوابط الأمن السيبراني.

أخصائي أول في المراجعة الداخلية: يقوم بمهام المساعدة وفقاً للخطة السنوية وفحص الضوابط الرقابية وتوثيق الأوراق العملية وتطبيق معايير المراجعة والمزيد من المهام الأخرى.

أخصائي أول في التشريعات: يقوم بتحليل التجارب المتعلقة بإعداد السياسات وتحليل بيئة العمل وتقديم الدعم للوحدات المعنية.

طريقة التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على الوظيفة حالياً من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للموانئ عن طريق: