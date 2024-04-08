وداعاً للكحك الجاهز! حضري الكحك بالملبن في البيت زي المحلات هتقولي دا مش معقول!

أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن كيفية إعداد الكحك، نظرا لاقتراب العيد، لذلك ترغب العديد في معرفة الطريقة الصحيحة لتحضير الكحك، يعتبر من أكثر الحلويات التي يفضلها الجميع تناولها أول أيام العيد، فهي من العادات التي يعتز بها أي منزل في الوطن العربي، حيث يعتز الكثير بالاستمتاع بتناول الكحك مع العائلة، الكثير يفضل شرائه من الخارج، لكن ما ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ بها، أصبح الكثير لا يستطيع تحمل تكلفته، لذلك وفرنا لكم خطوات تحضير الكحك بالملبن زي الجاهز بمذاق رائع وقوام ناعم وخطوات بسيطة.
خطوات تحضير الكحك بالملبن
لا يوجد منزل في الوطن العربي لا يقوم بالاستعداد من أجل عيد الفطر المبارك، حيث تسعى كل سيدة إلى تحضير الكثير من الحلويات اللذيذة، يعتبر الكحك هو الحلوي الأساسية التي تقدم أول أيام العيد بجانبها كوب من الحليب أو الشاب بلبن، يمكنك إعداده بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- كيلو دقيق أبيض.
- ملعقة من السكر المطحون.
- ½ كيلو سمن بلدي.
- ملعقة من ريحة الكحك.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- ½ كوب حليب دافىء.
- ¼ كوب سمسم محمص.
- ملعقة من الملح.
مكونات الحشو:
- ½ كيلو ملبن.
- كوب من عين الجمل.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء، نضيف إليه السمن البلدي، نضعها على النار، تترك حتى نستخدمها.
- نحضر وعاء حراري، نضيف إليه الدقيق، ثم نضيف الملح، ريحة الكحك.
- نخلط جميع المكونات جيدا، ثم نقوم بصنع حفرة في المنتصف، نضيف إليها السمسم المحمص.
- نضيف السمن البلدي على السمسم، نقوم ببس الدقيق.
- نحضر وعاء، نضيف إليه حليب دافئ، خميرة فورية، السكر، نقلب جميع المكونات جيدا، ثم نضع المزيج على مزيج الدقيق والسمن.
- نخلط جميع المكونات، نترك العجينة، نغطيها حتى تخمر، لمدة نصف ساعة.
- نحضر ملبن، نشكله إلى كرات حجمها صغير.
- نأتي بالعجينة، نقطعها إلى قطع حجمها متوسط، ثم نضع داخل كل دائرة، قطعة من الملبن.
- نكرر هذه الخطوة مع العجين المتبقي، يمكنك استعمال المنقاش من أجل تشكيل الكحك.
- نحضر صواني، نضيف إليها الكحك، ثم ندخل الصينية إلى الفرن لمدة ثلث ساعة.
- نخرجه بمجرد أن ينضج.