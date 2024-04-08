وداعاً للكحك الجاهز! حضري الكحك بالملبن في البيت زي المحلات هتقولي دا مش معقول!

أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن كيفية إعداد الكحك، نظرا لاقتراب العيد، لذلك ترغب العديد في معرفة الطريقة الصحيحة لتحضير الكحك، يعتبر من أكثر الحلويات التي يفضلها الجميع تناولها أول أيام العيد، فهي من العادات التي يعتز بها أي منزل في الوطن العربي، حيث يعتز الكثير بالاستمتاع بتناول الكحك مع العائلة، الكثير يفضل شرائه من الخارج، لكن ما ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ بها، أصبح الكثير لا يستطيع تحمل تكلفته، لذلك وفرنا لكم خطوات تحضير الكحك بالملبن زي الجاهز بمذاق رائع وقوام ناعم وخطوات بسيطة.

خطوات تحضير الكحك بالملبن

لا يوجد منزل في الوطن العربي لا يقوم بالاستعداد من أجل عيد الفطر المبارك، حيث تسعى كل سيدة إلى تحضير الكثير من الحلويات اللذيذة، يعتبر الكحك هو الحلوي الأساسية التي تقدم أول أيام العيد بجانبها كوب من الحليب أو الشاب بلبن، يمكنك إعداده بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كيلو دقيق أبيض.

ملعقة من السكر المطحون.

½ كيلو سمن بلدي.

ملعقة من ريحة الكحك.

ملعقة من الخميرة الفورية.

½ كوب حليب دافىء.

¼ كوب سمسم محمص.

ملعقة من الملح.

مكونات الحشو:

½ كيلو ملبن.

كوب من عين الجمل.

طريقة التحضير: