موعد مباراة الأهلى وإنبي اليوم بالدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 2024

عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 16 من بطولة الدوري المصري، حيث يترقبها عدد كبير من محبي وعشاق المارد الأحمر حيث يسعى النادي الأهلي في هذه المباراة إلى إسعاد جماهيره بعد الهزيمة في المباراة الاخيرة في الدوري الممتاز، تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث سيلتقي بفريق مازيمبي الكونغولي.

موعد مباراه الأهلي و إنبي اليوم

ينطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم الأثنين 8 أبريل 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، على استاد القاهرة الدولي ويسعى الأهلي إلى إنتزاع الثلاثة نقاط من أجل اللحاق بركب الدوري والإستفادة من المؤجلات لاستعادة الصدراه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في استاد القاهرة الدولي

بعد أن تعرفنا على موعد مباراة الاهلي وإنبي اليوم بالدوري المصري الممتاز نجد أن عشاق وجماهير النادي الأهلي يبحثون عن تشكيلة الفريق أمام إنبي في المباراة المقررة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ومن المتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرة السولية.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر، رضا سليم، أنتوني موديست.

القنوات الناقلة لمباراه الأهلي و إنبي

بعد أن عرفت موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم لابد وأن تعرف القناة الناقلة للمباراة لتشاهدها، حيث سيتم بث مباراة الأهلي وإنبي على قناة أون تايم سبورت، والتي أعلنت عن عرض استوديو تحليلي للمباراة قبل بدء المباراة بساعة، لتحليل أداء اللاعبين ومعرفة قائمة الغيابات وأسبابها. يمكنكم استقبال القناة على التردد التالي:

التردد: 10853.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.