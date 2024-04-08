الإعلان عن تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين.. وإليكم خطوات الاستعلام عن الراتب عبر منصة “اعتماد”

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس عن تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين لجميع العملاء، حيث سيتم صرفها في بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من 1 مايو، يشمل هذا التغيير توحيد موعد صرف الرواتب للمشتركين بالتأمينات الاجتماعية والمتقاعدين، مما أثار تساؤلات حول تغيير موعد صرف رواتب الموظفين في بداية الشهر.

تغيير موعد صرف رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تأجيل صرف رواتب الموظفين لشهر إبريل إلى يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، بدلاً من الموعد المعتاد في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وذلك بسبب تزامن يوم الصرف السابع والعشرين مع عطلة رسمية

بعد اعتماد وزارة المالية للتقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري، زادت التساؤلات بين الموظفين حول صرف فروقات الرواتب، حيث تختلف الشهور الهجرية في عدد أيامها بين 29 و30 يوماً، بينما تحتسب الشهور الميلادية بين 30 و31 يوماً، مما يؤدي إلى فرق يصل إلى 13 يوماً بالنسبة للموظفين، ومع ذلك، لم يتم إصدار مرسوم ملكي حتى الآن يقر بصرف فروقات الرواتب للموظفين.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين

أوضحت وزارة المالية كيفية استخدام خدمة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد، ويمكن اتباع الخطوات التالية: