التصميم الأنيق.. مواصفات وسعر هاتف Realme 12 Plus 5G الجديد

أعلنت ريلمي عن هاتف Realme 12 Plus 5G الجديد الذي يتمتع بتصميم أنيق وجذاب بالإضافة إلى مواصفات ممتازة مقابل سعر متميز، يتميز الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7050 ثماني النواة، ويأتي أيضاً بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، سنقوم في هذا المقال بمراجعة مواصفات ومزايا وسعر الهاتف.

خصائص هاتف Realme 12 Plus 5G

يأتي هاتف Realme 12 Plus 5G بلونين أخضر وبيج ومع 3 خيارات للذواكر 512/256/128 جيجابايت، وإليكم تفاصيله.

يتميز بمعالج Dimensity 7050 ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، والكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50+8+2 ميجابكسل.

يأتي بذاكرة داخلية تصل إلى 512/256/128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12/8 جيجابايت.

شاشة AMOLED بحجم 6,67 بوصة، بدقة 1080×2400 بكسل، وجودة +FHD، مع دعم لتقنية HDR10 ومعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.

يدعم مستشعر البصمة المدمج في الشاشة وخاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

نظام أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5,0.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

خاصية OTG.

خاصية NFC.

منفذ Type C 2,0.

محتويات علبة هاتف Realme 12 Plus 5G

تضم علبة هاتف Realme 12 Plus 5G المحتويات التالية:

الهاتف نفسه

شاشة الحماية مثبتة مسبقاً.

رأس الشاحن بقوة 67 واط للشحن السريع.

كابل USB من نوع Type C لنقل البيانات والشحن.

جراب ضهر شفاف لحماية الهاتف.

دبوس معدني لفتح حامل بطاقة SIM.

كتيب التعليمات لتوضيح كيفية استخدام الهاتف وميزاته.

كم يبلغ سعر هاتف Realme 12 Plus 5G؟

سعر هاتف Realme 12 Plus 5G في السوق العالمي يبلغ حوالي 315 دولار لنسخة تحتوي على 256 جيجابايت من التخزين الداخلي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وسعر الهاتف في السوق السعودي يبلغ حوالي 1182 ريال لنسخة تحتوي على 256 جيجابايت من التخزين الداخلي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.