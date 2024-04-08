“استعدوا للعيد” طريقة عمل البيتي فور بالزبدة الناعم الدايب بأحسن طعم!

بسبب اقتراب العيد يوجد العديد من السيدات يبحثون عن طريقة إعداد حلويات تحمل مذاق رائع للفرح والاحتفال والسرور، ويعتبر البيتي فور بالزبدة هو واحد من هذه الحلويات المشهورة الراقية بقوامه الناعم وبالإضافة إلى نكهته الغنية، والجدير بالذكر البيتي فور بالزبدة يعد خيارًا محبوبًا لأنه يجمع بين السهولة في التحضير والطعم الرائع لكي تقدمه في العزومات وللصغار في احتفالات عيد الفطر.
طريقة عمل البيتي فور بالزبدة
البيتي فور بالزبدة يعتبر من أرقى الحلويات التي تتميز بطعمها الغني بإضافة قوامها الناعم، تعتبر هذه الوصفة بسيطة التحضير، وسوف تضمن لك نتائج ممتازة وكل من يذوقها يشعر بالسعادة، كما تعتبر هذه الوصفة خيارًا رائعًا للتجمعات العائلية والمناسبات لأنها تعتبر تحلية خفيفة بعد الوجبات سبب إضافة الزبدة تمنح البيتي فور نعومه لا مثيل لها.
المقادير
عليكِ بإحضار المقادير التالية ثم اتباع طريقة التحضير لكي تصنعي البيتي فور بكل سهولة، وهي كالتالي:
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢٥٠ جرام من السكر البودرة.
- نص معلقة صغيرة من الفانيليا.
- 1000 جرام من الدقيق.
- خمس بيضات.
- أما بالنسبة للتزيين مربى أو شيكولاتة مذابة.
طريقة التحضير
سوف نوضح في هذا المقال طريقة تحضير البيتي فور بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك، وهي تتمثل فيما يلى:
- قومي بإحضار إناء ثم اخلطي الزبدة مع السكر البودرة والفانيليا لكي يصبح الخليط كريميًا وناعمًا.
- قومي بإضافة بيضة واحدة تلو الأخرى ثم قومي بالتقليب بشكل صحيح.
- خلطة دقيق مع إضافة البيكنج بودر ورشة الملح إلى خليط الزبدة مع الاستمرار في التقليب لكي يصبح عجينة متماسكة.
- ثم قومي بوضع العجينة في كيس حلواني يكون مزود بقمع ذو شكل مزخرف أو كما تريدي.
- قومي بالكبس على الكيس لكي تشكري أشكال البيتي فور على صينية الخبز وتكون مبطنة بورق زبدة.
- بعد ذلك قومي بخبز البيتي فور في الفرن على درجة حرارة 170 مئوية لمدة تتراوح ما بين إلى 15 ل 20 دقيقة لكي تلاحظ أطرافه يصبح لونها ذهبي خفيف.
- عندما يبرد البيتي فور قومي بتزيينه بالشوكولاته أو مربع على السطح.
- ثم يقدم البيتي فور بعد ذلك مع الشاى أو القهوة.