“استعدوا للعيد” طريقة عمل البيتي فور بالزبدة الناعم الدايب بأحسن طعم!

بسبب اقتراب العيد يوجد العديد من السيدات يبحثون عن طريقة إعداد حلويات تحمل مذاق رائع للفرح والاحتفال والسرور، ويعتبر البيتي فور بالزبدة هو واحد من هذه الحلويات المشهورة الراقية بقوامه الناعم وبالإضافة إلى نكهته الغنية، والجدير بالذكر البيتي فور بالزبدة يعد خيارًا محبوبًا لأنه يجمع بين السهولة في التحضير والطعم الرائع لكي تقدمه في العزومات وللصغار في احتفالات عيد الفطر.

طريقة عمل البيتي فور بالزبدة

البيتي فور بالزبدة يعتبر من أرقى الحلويات التي تتميز بطعمها الغني بإضافة قوامها الناعم، تعتبر هذه الوصفة بسيطة التحضير، وسوف تضمن لك نتائج ممتازة وكل من يذوقها يشعر بالسعادة، كما تعتبر هذه الوصفة خيارًا رائعًا للتجمعات العائلية والمناسبات لأنها تعتبر تحلية خفيفة بعد الوجبات سبب إضافة الزبدة تمنح البيتي فور نعومه لا مثيل لها.

المقادير

عليكِ بإحضار المقادير التالية ثم اتباع طريقة التحضير لكي تصنعي البيتي فور بكل سهولة، وهي كالتالي:

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٢٥٠ جرام من السكر البودرة.

نص معلقة صغيرة من الفانيليا.

1000 جرام من الدقيق.

خمس بيضات.

أما بالنسبة للتزيين مربى أو شيكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

سوف نوضح في هذا المقال طريقة تحضير البيتي فور بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك، وهي تتمثل فيما يلى: