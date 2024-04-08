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«أحسن طاجن مكرونة بالسجق وبطريقة بسيطة وسهلة»…مثالية للمبتدئين… مافيش طعم أحلي من كده!!
طاجن المكرونة بالسجق واحد من الأطباق الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، يعتبر هذا الطبق من أكثر الوجبات شهرة في جميع أنحاء العالم، حيث يجمع بين نكهات المكرونة الشهية والسجق الطازج، بالإضافة إلى أنه صاحب طعم مميز ورائحة لذيذة إلا أن يحبه الجميع من الكبار والصغار، ويمكن تقديمه في الولائم والمناسبات، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تحضير طاجن المكرونة بالسجق في خطوات سهلة.
طريقة تحضير طاجن المكرونة بالسجق
المقادير:
- لتحضير هذا الطاجن، سنحتاج إلى المكونات التالية:
- 500 غرام من المكرونة (يمكن استخدام أي نوع تفضلونه)
- 4 قطع من السجق الطازج
- 1 بصلة كبيرة مفرومة
- 2 فصوص من الثوم المفروم
- 1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رقيقة
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- بودرة فلفل أحمر حسب الذوق
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق
- 2 كوب من الصلصة الطماطم
طريقة عمل طاجن المكرونة بالسجق في المنزل بالخطوات
- يتم سلق المكرونة في ماء مغلي على النار حتى تصبح طرية، ثم يتم تصفية المكرونة وتركها جانبا.
- يتم قطع السجق إلى شرائح رفيعة.
- في مقلاة عميقة، يتم سخن زيت الزيتون ثم يتم إضافة البصل والثوم وتحريكها حتى تصبح ذهبية اللون.
- يتم إضافة شرائح السجق وتحميرها لبضع دقائق.
- يتم إضافة الصلصة الطماطم وتركها لتغلي.
- يتم إضافة المكرونة المسلوقة إلى الخليط وتحريكها حتى تتشرب بشكل جيد الصلصة.
- يمكن إضافة ملح وفلفل أسود وبودرة الفلفل الأحمر حسب الذوق.
- يتم تقديم الطاجن مع خبز التوست أو سلطة خضراء.
- وبهذه الطريقة البسيطة يمكنكم تحضير طاجن المكرونة بالسجق في المنزل والاستمتاع بوجبة شهية ولذيذة، حيث تعتبر هذه الوجبة خيارا مثاليا للتناول في الغداء أو العشاء، وتناسب جميع أفراد الأسرة، سارعوا بتحضيرها وستكونون من الأشخاص الذين سيحبون هذا الطبق الشهي.