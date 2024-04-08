«أحسن طاجن مكرونة بالسجق وبطريقة بسيطة وسهلة»…مثالية للمبتدئين… مافيش طعم أحلي من كده!!

طاجن المكرونة بالسجق واحد من الأطباق الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، يعتبر هذا الطبق من أكثر الوجبات شهرة في جميع أنحاء العالم، حيث يجمع بين نكهات المكرونة الشهية والسجق الطازج، بالإضافة إلى أنه صاحب طعم مميز ورائحة لذيذة إلا أن يحبه الجميع من الكبار والصغار، ويمكن تقديمه في الولائم والمناسبات، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تحضير طاجن المكرونة بالسجق في خطوات سهلة.

طريقة تحضير طاجن المكرونة بالسجق

المقادير:

لتحضير هذا الطاجن، سنحتاج إلى المكونات التالية: 500 غرام من المكرونة (يمكن استخدام أي نوع تفضلونه) 4 قطع من السجق الطازج 1 بصلة كبيرة مفرومة 2 فصوص من الثوم المفروم 1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رقيقة 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بودرة فلفل أحمر حسب الذوق ملح وفلفل أسود حسب الذوق 2 كوب من الصلصة الطماطم

طريقة عمل طاجن المكرونة بالسجق في المنزل بالخطوات