“القط والفار بقالهم سنين”.. نزل تردد قناة توم وجيري TOM and JERRY 2024 واستمتع بأروع المسلسلات وأجمل الأغاني

قناة القط والفأر هي من أروع القنوات الطفولية المميزة التي لاقت قبولاً كبيرًا من قبل ملايين الأطفال حول العالم، وأصبحت القناة بمثابة موضوع دسم للأطفال، نظرًا لعدم استغنائهم عن مشاهدة أروع ما تقوم بتقديمه سواء مسلسلات تتمثل في الكرتون أو أفلام طفولية مميزة يعشقها الكبار والصغار، هذا وأصبح من السهل استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية ضرورة أكثر أهمية، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات

حتى يُتاح لك مشاهدة قناة توم وجيري أطفال والإستمتاع بجميع ما تقوم بتقديمه من أفلام ومسلسلات كرتونية مميزة، إضافة إلى البرامج الأكثر تميزًا ومشاهدة سلسلة كبيرة من القط والفأر، يمكنك اتباع البيانات الأتيه:-

التردد الجديد للقناة يكون 11345.

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال النايل سات.

معدل الترميز لقناة توم وجيري يكون 27500.

استقطاب القناة الخاصة بتوم وجيري فهو أفقي.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات

ويمكنك كذلك مشاهدة قناة توم وجيري ومتابعة جميع المحتويات التي تقوم بإذاعتها على مدار الساعة دون توقف، وفقًا للمعلومات التالية:-