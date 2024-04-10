بشرتك هتبقي زي الحرير.. افضل وصفة للتخلص من الجلد الميت وجلد الوزه.. جربيها وشوفي الفرق بنفسك وهتدعيلي بعدها!!

إذا كنت تبحثين عن دلكة مريحة ومنعشة لبشرتك قبل حلول عيد الفطر، فإن معلقة زيت زيتون على ترمس مطحون هو الحل الأمثل لك، يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها بشكل فعال، كما أنه يحتوي على مواد مغذية تساعد في تغذية البشرة وتجديدها.

طريقة التحضير

عند استخدام معلقة زيت زيتون على ترمس مطحون لعمل دلكة للجسم، يمكنكِ الاستمتاع بالعديد من الفوائد الصحية والتجميلية، فالترمس المطحون يعمل على تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة التي تسبب انسداد المسام وتسبب في ظهور البثور والرؤوس السوداء، بينما زيت الزيتون يساعد في ترطيب البشرة وتنعيمها، كما أنه يحسن مرونتها ويحميها من التشققات والجفاف، ولتحضير دلكة الزيت الزيتون والترمس المطحون، قومي بمزج المكونين معاً حتى تحصلي على خليط متجانس، بعد ذلك، ضعي الخليط على الجسم وقومي بتدليكه بلطف بحركات دائرية لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق، يمكنكِ استخدام الدلكة في الاستحمام لتحقيق أفضل النتائج، حيث يمكنكِ استخدام الماء الدافئ لغسل البشرة من الدلكة وإزالة الخلايا الميتة.

استخدام هذا الوصفة

باستخدام هذه الدلكة بانتظام، ستلاحظين تحسن واضحاً في مظهر بشرتك ونعومتها، وستتمتعين بإشراقة طبيعية تجعلكِ تبدين مشرقة وجميلة في العيد، كما أن الزيت الزيتون يعتبر خيار طبيعي وآمن لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة والجافة، بالإضافة إلى فوائدها المذهلة للبشرة، يمكنكِ استخدام هذه الدلكة كذلك لتحسين مزاجك وتخفيف التوتر والإجهاد، فالتدليك يعتبر وسيلة ممتازة للاسترخاء وتحسين الدورة الدموية، مما يساعد في تحسين الصحة العامة والعافية.