اكتشف عالم تاني مع شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto بعد تنزيلها “كل المهمات نفذها بالعيد”

واحدة من أشهر ألعاب العالم المفتوح هي لعبة جاتا الشهيرة، والتي متاحة للتحميل على مختلف الأجهزة وليس نسخة بعينها فقط، ورغم مرور عشرات السنين على إصدارها، إلا أن المطورون ما زالوا مستمرين في تطوير اللعبة وتزويدها بكل ما يحتاج إليه اللاعب في الوقت الحالي، ومع تثبيت اللعبة يجد اللاعب عالمًا مفتوحًا يمكنه القيام به بكل ما يتمناه، ومع كتابة شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto أيًا إن كان نوع الجهاز الخاص به سوف يكتشف عالم آخر ملئ بالإثارة والمتعة أكثر وأكثر.

شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto

شفرات جاتا أو كواد السر أو حتى رموز الغش هي عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام التي يقوم اللاعب بكتابتها ومن خلالها يحصل على الكثير والكثير من المزايا والقوى الخارقة التي تساعده في اللعبة وتجعله يفعل ما يُريد، ونعلم أن لعبة جاتا متعتها هي العالم المفتوح والسرقة والقتل وقيادة السيارة والقيام بكل ما يريد اللاعب في أي وقت وحيثما أراد، وتأتي بعضًا من هذه الشفرات على النحو التالي:

شفرة الركض السريع

CATCHME.

1-999-228-8463.

شفرة السباحة بسرعة كبيرة

GOTGILS.

1-999-468-44557.

شفرة القدرات الخاصة

FLOATER.

1-999-365-2837.

شفرة تغير الطقس

MAKEITRAIN.

1-999-625-348-7246.

القفز من المظلة

SKYDIVE.

1-999-759-3483.

الحماية ضد الرصاص “عدم الموت”

PAINKILLER.

1-999-724-654-5537.

منع الشرطة من ملاحقتك أو تقليل ملاحقتها بك

LAWYERUP.

1-999-5299-3787.

صحة إضافية

TURTLE.

1-999-887-853.

التصويب باحترافية

DEADEYE.

1-999-332-3393.

جعل اليد متفجرة

HOTHANDS.

1-999-4684-2637.

رصاص مشتعل

INCENDIARY.

1-999-462-363-4279.

كل أسلحة اللعبة

TOOLUP.

1-999-8665-87.

طائرة هليكوبتر

BUZZOFF.

1-999-289-9633.

سيارة Caddy Vehicle

HOLEIN1.

1-999-4653-461.

شفرة غواصة

BUBBLES.

1-999-282-2537.

ويتم كتافة الشفرات من خلال فتح نافذة الكود وكتابته دون أي فواصل، وسيتم تفعيل الشفرة لك، أو يتم تفعيل الأكواد من خلال هاتف اللعبة، حيث تقوم بفتح الهاتف وكتابة الرقم والاتصال عليه، وستحصل بعدها فورًا على الشفرة.