هتبقي قشطة منورة في العيد.. طريقة عمل ماسك لبان الذكر بكل سهولة في المنزل.. خلي الكل يغير منك!!

يعتبر ماسك لبان الذكر والصمغ العربي من أقدم وأفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم لتحسين جودة البشرة وتجديدها، فاللبان الذكر والصمغ العربي يعتبران من المواد الطبيعية الفعالة التي تعمل على تنظيف البشرة وترطيبها وتجديدها بشكل ملحوظ، ولذلك، يعد استخدام ماسك لبان الذكر والصمغ العربي كاكسير للشباب والجمال ولبشرة صافية ومشرقة في دقائق قليلة.

ماسك لبان الذكر

اللبان الذكر والصمغ العربي هما مادتان طبيعيتان تأتيان من شجرة اللبان العربي المعروفة بخصائصها العلاجية والتجميلية، وقد استخدما منذ القدم في عدة طقوس تجميلية وعلاجية لتحسين جودة البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة، واللبان الذكر والصمغ العربي يحتويان على مواد فعالة تعمل على تنظيف المسام والتخلص من الشوائب والزيوت الزائدة في البشرة، كما أنهما يحتويان على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تجديد خلايا البشرة وتحسين ملمسها ونضارتها.

وصفة لبان الذكر للتبييض

تحضير ماسك لبان الذكر والصمغ العربي لبشرة صافية ومشرقة يتطلب بضع خطوات بسيطة: