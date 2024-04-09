في حالات يحق للمالك طرد المستأجر في الايجار القديم.. اعرفها قبل الكل دلوقــت

هل عرفت ما هي حالات طرد المستأجر في الايجار القديم؟ إذا لم يحالفك الحظ لمعرفة الحالات التي من خلالها يمكن للمؤجر أن يقوم بطرد المستأجر دون رجعة للقانون للحكم بينهم، فهذا يعني أنه لا بد من مطالعة هذه المقالة معنا حيث إن التشريعات الجديدة نصت أن المالك لديه الحق في إنهاء العقود وفقا للتشريعات المصرية والقوانين المنصوص عليها، لا سيما أنه يحق للمالك إلغاء العقد بشكل إلزامي في حالات معينة وهذا ما سوف نخبركم عنه بالتفصيل.

حالات طرد المستأجر في الايجار القديم

يتساءل الكثير من المستأجرين عن ما تم وضعه من تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم وخاصة تلك التي تخص حالات طرد المستأجر في الايجار القديم، وذلك جاء لضمان حماية حقوق الملاك حيث يأتي هذا في ظل ملاحظة تسبب بعض المستأجرين في أضرار جسيمة في الممتلكات المؤجرة، على أن تتلخص الحالات التي نص عليها القانون بسرعة طرد المستأجر من قبل المؤجر على الفور فيما يلي:

إذا لم يلتزم المستأجر بإعادة الوحدة المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار، وفقًا للمادة 2 من القانون، مما يؤدي إلى تبعات قانونية.

استخدام المستأجر للممتلكات المؤجرة لأغراض مختلفة عن ذلك المعلن عنها دون موافقة مسبقة من المالك.

تسبب المستأجر في أضرار جسيمة للمنزل قد تؤدي إلى تصنيفه كمبنى معرض للانهيار.

رفض المستأجر دفع الإيجار.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم

مع زيادة الاهتمام بقانون الإيجار القديم تم إدخال بند جديد يمنح المالك الحق في إخلاء المستأجر دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، حيث تهدف هذه التعديلات الجديدة لتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من المالك وبين المستأجر، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بالتعديلات الجديدة في هذا القانون بعد أن ناقشنا سويا حالات طرد المستأجر في الايجار القديم التي منحت السلطة لصاحب للملك، على أن تتلخص التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم فيما يلي: