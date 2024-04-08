خلي العيال تاكل وتهيص.. طريقة لعمل حلوى رموش الست في المنزل.. هتعمليها احسن من الجاهزة!!

حلوى رموش الست هي من الحلويات الشهية واللذيذة التي تحظى بشهرة كبيرة في العديد من البلدان العربية، تعتبر هذه الحلوى من الحلويات التقليدية التي تصنع بحب واهتمام كبير، وتعكس ثقافة وتقاليد المجتمع، طريقة عمل حلوى رموش الست تعتمد على مزج عدة مكونات بسيطة ومتوفرة بشكل عام في المنازل، وفي هذا المقال، سنقدم لكم خطوات تحضير هذه الحلوى الشهية بطريقة مقنعة.

مكونات الوصفة

كوبان من السميد

كوبان من جوز الهند

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف كوب من الزبدة

نصف كوب من اللوز المحمص والمقشر

طريقة التحضير