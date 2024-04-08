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خلي العيال تاكل وتهيص.. طريقة لعمل حلوى رموش الست في المنزل.. هتعمليها احسن من الجاهزة!!
حلوى رموش الست هي من الحلويات الشهية واللذيذة التي تحظى بشهرة كبيرة في العديد من البلدان العربية، تعتبر هذه الحلوى من الحلويات التقليدية التي تصنع بحب واهتمام كبير، وتعكس ثقافة وتقاليد المجتمع، طريقة عمل حلوى رموش الست تعتمد على مزج عدة مكونات بسيطة ومتوفرة بشكل عام في المنازل، وفي هذا المقال، سنقدم لكم خطوات تحضير هذه الحلوى الشهية بطريقة مقنعة.
مكونات الوصفة
- كوبان من السميد
- كوبان من جوز الهند
- نصف كوب من السكر
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
- نصف كوب من الزبدة
- نصف كوب من اللوز المحمص والمقشر
طريقة التحضير
- قومي بتحمير السميد في مقلاة على النار حتى يصبح لونه ذهبياً ورائحته مميزة.
- اخلطي السميد المحمص، جوز الهند، السكر، البيكنج بودر والزبدة في وعاء كبير.
- قومي بعجن المكونات جيداً حتى تتجانس وتصبح قواماً متجانساً.
- ضعي خليط الحلوى في صينية مستطيلة مبطنة بورق الزبدة.
- قومي بتسوية الخليط بواسطة الراحة.
- قطعي خليط الحلوى إلى قطع صغيرة على شكل رموش.
- بعد ذلك، قومي بوضع قطع اللوز المحمص على سطح كل حبة حلوى.
- ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة.
- بعد انتهاء وقت الخبز، قومي بترك الحلوى لتبرد قليلاً قبل قطعها وتقديمها.
- وبهذه الطريقة البسيطة والسهلة يمكنكم تحضير حلوى رموش الست في المنزل والتمتع بمذاقها الرائع والشهي ننصحكم بتقديم هذه الحلوى في المناسبات الخاصة وتقديمها لضيوفكم وأحبائكم لإضافة لمسة من الدفء والطعم اللذيذ إلى الحفلات.