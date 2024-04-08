من غير ما تحظر حسابك.. اشحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile بطريقة آمنة

يرغب جميع اللاعبين في معرفة الطريقة المثالية لشحن شدات ببجي، لكن يقلق الجميع من حظر الحساب الخاص بهم داخل اللعبة، وذلك بسبب بعض المواقع الغير موثوقة التي تعمل على ذلك، لذا بعد بحث طويل وجدنا لكم أوثق وأضمن الطرق التي تمكنكم من شحن شداد ببجي في أقل فترة ممكنة وبشكل مضمون للغاية، ويتم البحث دائما عن الشدات لأنها توفر للاعبين الكثير من المعدات الهامة التي يحتاجون إليها دائما داخل ببجي.

كيفية شحن شدات ببجي 2024 بطريقة آمنة

مواقع كثيرة تتمكن من تقديم خدمة شحن شدات ببجي إلى اللاعبين، لكن يتم البحث دائما عن المواقع الآمنة فقط التي لم تسبب أي ضرر داخل اللعبة أو في حسابات اللاعبين في ببجي، ولهذا الطريقة الموثوقة والمشهورة والتي يتوجه إليها الجميع هي التي تكون من خلال موقع لعبة ببجي الرسمي، وهو موقع MidasBuy الذي يحتاج إلى تنفيذ بعض الخطوات الهامة بداخله، حتى يتم شحن الشدات بصورة صحيحة، ولهذا تتمثل خطوات الشحن في الآتي:

أولا يتم فتح محرك بحث جوجل، حتى يتم البحث عن موقع اللعبة الأصلي

بعد ذلك عليك بالدخول إلى الموقع وفتح الصفحة الرئيسية الخاصة به حتى تتوجه إلى عربة التسوق، والتي تتواجد في أعلى الصفحة.

ثم قم بالبدء في تسجيل الدخول وذلك بواسطة الرقم التعريفي الخاص بك على لعبة ببجي.

عليك بتحديد عدد الشدات التي ترغب في شحنها.

ثم عليك بسداد قيمة تلك الشدات من خلال اختيار الطريقة المناسبة للدفع.

بعد ذلك عليك بالضغط على زر شحن حتى تكتمل تلك العملية.

كيفية تحديث لعبة ببجي 2024

لكي يتم تحديث اللعبة يجب اتباع بعض الخطوات الهامة وهي كالتالي: