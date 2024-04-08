الطريقة الصحيحة.. خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن 1445 والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إمكانية إضافة مواليد جديد داخل حساب المواطن، لكن سيتم ذلك بعد أن تتوفر بعض الشروط في المتقدمين على تلك الخدمة، وفي الفترة الأخيرة ارتفعت عملية البحث لمعرفة الخطوات التي تساعدهم على إضافة مواليد داخل حساب المواطن، حيث جميع الخدمات المتوفرة في حساب المواطن تأتي بصورة إلكترونية، لذا من الضروري تنفيذ بعض الخطوات الهامة حتى يتم الانتهاء من الخدمة بصورة صحيحة.

طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن

حتى يتمكن الفرد من تنفيذ خدمة إضافة مولود جديد في حساب المواطن، يجب عليه اتباع بعض الخطوات الهامة، وهي عبارة عن الآتي:

أولا يجب تسجيل الدخول في منصة حساب المواطن.

بعد ذلك حتى تتمكن من الدخول يجب البدء في تسجيل وتدوين رقم الهوية وكلمة المرور التي تخص الفرد المتقدم.

يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية حتى يتم اختيار أيقونة إضافة تابع.

يجب تدوين بيانات المولود بأكملها ومن الضروري تدوينها بصورة صحيحة.

عليك بتحديد صلة القرابة.

قبل أن يتم الضغط على زر الإضافة يجب التأكد من البيانات المدونة وصحتها.

في النهاية عليك بالضغط على زر حفظ حتى تنتهي عملية الإضافة بنجاح.

شروط إضافة مولود لحساب المواطن

تم توضيح شروط إضافة تابع جديد أو مولود في حساب المواطن من قبل وزارة الموارد البشرية، وتلك الشروط التي أوضحتها هي عبارة عن الآتي:

أولا يشترط أن يكون اسم التابع مدون داخل سجل الأسرة في الأحوال المدنية حيث لن يتم إضافة المولود قبل أن تتم تلك الخطوة.