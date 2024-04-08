“جهزي نفسك للعيد وجربيها ياست الكل”.. طريقة تحضير وصفة النشا والزبادي السحرية للبشرة… مش هتقدري تستغني عنها تاني!!

إن العناية بالبشرة والتقليل من ظهور البقع والتصبغات من الأمور الهامة التي يجب على كل امرأة الاهتمام بها، ومن أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من النساء هي اسمرار البشرة في مناطق معينة مثل الوجه والرقبة واليدين، ولحل هذه المشكلة، يمكن استخدام ماسك النشا والزبادي الذي يعتبر من العلاجات الطبيعية الفعالة لتبييض البشرة وتفتيحها من أول استخدام، وتتكون هذه الوصفة الطبيعية من مكونين قليلين هما النشا والزبادي، واللذان يحتويان على خصائص مفيدة لتفتيح البشرة وتحسين مظهرها، النشا يعمل كمبيض طبيعي للبشرة ويساعد في تقليل البقع والتصبغات، بينما يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي يعمل على تنظيف البشرة وترطيبها وتوحيد لونها.

وصفة النشا والزبادي

طريقة عمل ماسك النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة واليدين تعتمد على خطوات بسيطة وسهلة يمكن تنفيذها في المنزل دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على منتجات تجميل باهظة الثمن. إليكم الخطوات:

احضري ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

امزجي النشا والزبادي في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

قومي بتنظيف وجهك ورقبتك ويديك جيداً باستخدام الماء الفاتر والصابون اللطيف.

ضعي طبقة سميكة من ماسك النشا والزبادي على الوجه والرقبة واليدين، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تماما.

بعد ذلك، قومي بغسل الوجه والرقبة واليدين بالماء البارد لإزالة الماسك وتثبيت النتائج.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك النشا والزبادي

من المهم أن تكوني مستمرة في استخدام هذا الماسك لبعض الوقت حتى تلاحظي تحسنا في لون بشرتك وتراجع البقع والتصبغات، بالإضافة إلى استخدام هذا الماسك، يمكنك أيضاً تناول الأطعمة الصحية وشرب كميات كافية من الماء يومياً للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.