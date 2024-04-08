خطوة بخطوة.. طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن 1445 عبر الموقع الرسمي والتطبيق

من الضروري أن يقوم الفرد المنضم إلى حساب المواطن أن يحرص على تحديث بياناته داخل الحساب بصورة مستمرة، وذلك حتى يستحق المساعدات التي تقدم اليه بصورة دورية، حيث نبهت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تحديث البيانات، حتى يتم معرفة الأفراد التي تستحق الحصول على الدعم والأفراد الغير مستحقة، لذا لكي يتم تحديث تلك البيانات، يجب تنفيذ بعض الخطوات الهامة والتي أوضحتها وزارة الموارد البشرية وسنذكرها لكم في السطور القادمة.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

عند قيام وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن تحديث البيانات داخل حساب المواطن، يجب على الجميع سرعة التوجه إلى موقع حساب المواطن، حتى يتم البدء في تحديث البيانات، وذلك سيتم من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

أولا يجب على الفرد زيارة موقع حساب المواطن.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بواسطة تدوين اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم يقوم الفرد بعد ذلك بتدوين رمز التحقق المرئي، حتى يتوجه إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بحساب المواطن.

ثم يتم اختيار أيقونة تعديل الطلب وتعديل البيانات المطلوبة.

يجب مراجعة البيانات التي تم تحديثها حتى يتأكد الفرد من صحتها.

في النهاية يتم الضغط على زر تحديث.

خطوات تحديث البيانات من التطبيق

أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية تحديث البيانات بواسطة تطبيق حساب المواطن، والذي يتم تحميله من متجر التطبيقات، لذا حتى يتم التحديث يجب تنفيذ الخطوات الآتية: