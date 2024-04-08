هيعلي تاني ولا.. سعر الدهب عيار ٢١ اليوم وباقي الأعيرة في سوق الذهب بالمصنعية ودونها

من جديد تعود أسعار الذهب للارتفاع بعد القفزة الأخيرة التي تعرضت لها وجعلت الجرام يتخطي حاجز 2000 جنيه مصري، ورغم الاستقرار الفترة السابقة، إلا أن الأسعار بدئت بالتحرك من جديد، ولهذا وجدنا المواطنين يتساءلون عن سعر الدهب عيار ٢١ اليوم، حيث سعر الذهب لحظي للتعرف على مختلف الأعيرة بالمصنعية وبدون المصنعية، فضلًا تابعوا معنا لنوضح لكم الأسعار بتقرير اليوم، فكونوا معنا.

سعر الدهب عيار ٢١ اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية من صباح اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر أبريل لعام 2024، شهدت أسعار الذهب تحرك في الأسعار داخل السوق، حيث استقر سعر الجرام لمختلف الأعيرة دون المصنعية على النحو التالي:

الجرام من عيار 24 سجل اليوم مبلغ 3680 جنيه مصري.

عيار 21 من الذهب جاء اليوم بمبلغ 3220 جنيه مصري.

عيار 18 سجل اليوم مبلغ 2760 جنيه مصري.

عيار 14 جاء اليوم عند مبلغ 2147 جنيه مصري.

جنيه الذهب من عيار 21 بوزن 8 جرام سجل اليوم مبلغ 25760 جنيه مصري.

سعر الدهب عيار ٢١ اليوم بالمصنعية

وضحنا لكم أسعار الذهب اليوم بعد التحرك الذي شهدته، حيث زيادة تقريبًا من 100 إلى 200 جنيه مصري في الجرام عن تعاملات الأيام السابقة، وبالنسبة لسعر الذهب فقد يزيد عن السعر المعروض بالأعلى، وذلك بسبب إضافة قيمة المصنعية لعيار الذهب الواحد، وزيادة أيضًا قيمة دمغة وضريبة بنسبة 10%، علمًا بأن إجمالي الزيادة على سعر الجرام المُعلن بالأعلى تكون من 200 إلى 500 جنيه مصري، وتعتمد المصنعية على ما يلي: