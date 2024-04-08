تعذر رؤية هلال شوال موعد غرة شوال واول العيد السعودية

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم إعلان دار الإفتاء متى سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا تم دعوة بعض الدول حتى يتم التعرف، والتحري عن هلال شهر شوال حيث قامت عدة دول عربية بطلب تسجيل شهادة من سيرى الهلال سواء كان بالعين المجردة أو بالمناظير الدقيقة حتى لا يحدث أي أخطاء.

رؤية هلال شوال

تختلف رؤية هلال شهر شوال من دولة إلى أخرى أمثال السعودية قطر الإمارات، وغيرها حيث سيتم التحري عن الهلال في دولة الإمارات العربية يوم الإثنين، وهو يصادف يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم هنا تعتمد الدولة على الرؤية البصرية للهلال بدرجة كبيرة بدلاً من الاعتماد على أي شهادة أو رؤية فلكية كما أن دولة قطر ستقوم برؤية الهلال في يوم الإثنين أما عن جمهورية مصر العربية فأعلن معهد الفلك الدولي أول أيام عيد الفطر المبارك التي ستكون يوم الأربعاء الذي يوافق العاشر من شهر أبريل بينما رؤية هلال شهر شوال في المغرب ستقوم وزارة الأوقاف برية الهلال في مساء يوم الثلاثاء الذي يوافق يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم.

طريقة الاحتفال بعيد الفطر المبارك

يوجد الكثير من العادات، والتقاليد المتبعة في هذا العيد حيث يذهب الجميع لأداء الصلاة ثم يذهبون بعدها لزيارة الأقارب، والأصدقاء هناك الزكاة التي تقدم للفقراء، والمحتاجين كما تقوم الأمهات بعمل بسكويت العيد، والكعك بينما يلعب الأطفال في الشوارع، ويغنون أهلاً أهلاً بالعيد كل هذه مظاهر جميلة تظهر في أيام عيد الفطر المبارك هي تختلف من دولة لأخرى.