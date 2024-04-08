“كل عام وأنتم بخير”… أرق رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 1445-2024

مع اقتراب مجيء عيد الفطر المبارك لجأ عدد كبير من الأشخاص إلى محركات البحث في جوجل أو لوسائل التواصل الإجتماعي للبحث عن أرق رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك لعام 1445-2024 حتى يرسلوها لأقاربهم وأصدقائهم ليتمنوا لهم الخير والبركة وذلك بهدف إدخال السعادة إلى قلوبهم، ولذلك يمكنك الإطلاع على بعض رسائل التهنئة الواردة في السطور التالية وإرسالها مباشرة إلى الجميع.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

أراد عدد كبير من الأشخاص في الوطن العربي التأكد من موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024، ولذلك قامت الجهات المعنية بالإعلان عن أن يوم الثلاثاء اليوم التاسع من شهر أبريل هو اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم وبذلك يكون اليوم العاشر من أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتم الإعلان عن ذلك وفقاً لإجراءات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي أثبتت أن هلال شوال يظهر في اليوم التاسع والعشرين من رمضان أي بعد حدوث الإقتران الساعة 8:22 مساءً.

مواعيد صلاة العيد في المدن المصرية

نظراً لتحمس المسلمين لإستقبال عيد الفطر وأداء صلاة العيد في المساجد، فقد أوضحت وزارة الأوقاف مواعيد بداية الصلاة في جميع المدن المصرية، كان من ضمنها الآتي:

القاهرة: ستبدأ الصلاة في الساعة 5:59 صباحا.

الجيزة: ستبدأ الصلاة في الساعة 5:58 صباحا.

الإسكندرية: ستبدأ الصلاة في الساعة 6:02 صباحا.

سوهاج: ستبدأ الصلاة في الساعة 5:59 صباحا.

أسوان: ستبدأ الصلاة في الساعة 5:56 صباحا.

الإسماعيلية: ستبدأ الصلاة في الساعة 5:53 صباحا.

المنصورة: ستبدأ الصلاة في الساعة 5:57 صباحا.

الزقازيق: ستبدأ الصلاة في الساعة 5:56 صباحا.

رسائل تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

يمكنك أن ترسل رسائل التهنئة بالعيد الآتية لجميع أصدقائك حتى تدخل السعادة إلى قلوبهم: