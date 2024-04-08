لولو عازمة النونو في العيد.. تردد قناة وناسة لولو Wanasah TV على الأقمار الصناعية المختلفة

قناة وناسة أطفال تقدم تجربة فريدة من نوعها في نقلها للعديد من الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية، وسلسلة الترفيه التي لا يمكن التوقف عندها فقط، بل أن القناة تقوم بعرض العديد من البرامج التعليمية المميزة، ويمكنك استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في الأتي.

تردد قناة وناسة Wanasah TV النايل سات

لمشاهدة العديد من البرامج والأغاني المميزة والأفلام الكرتونية الفريدة من نوعها وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد فهو 11430.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة فهو رأسي.

تردد قناة وناسة Wanasah TV العرب سات

ويمكن لجميع الأطفال حول العالم الإستمتاع مشاهدة قناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

التردد يكون 11270.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال Wanasah TV

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من تثبيت القناة على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-