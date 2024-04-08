أغاني لكل الأطفال.. تردد قناة وناسة بيبي كيدز Wanasah TV 2024 على النايل سات وعرب سات

من ضمن القنوات الفضائية المتاحة للجميع هي قناة وناسة كيدز، وتلك القناة هي خاصة بمحتوى ترفيهي مقدم إلى الأطفال، حيث من خلال المحتوى الخاص بها تتمكن من تنمية مهارات الطفل، وذلك بواسطة محتوى تعليمي وثقافي أكثر من رائع، ولهذا من الضروري توفر القناة على التلفاز، لذا يحرص الجميع على ضرورة توفر القناة بشكل دائم، وذلك من خلال معرفة التردد الجديد والذي سنوضحه في السطور القادمة على عرب سات ونايل سات.

تردد قناة وناسة الجديد عبر النايل سات

لكي يبدأ الجميع في استقبال التردد الجديد لقناة وناسة، يجب معرفة بعض البيانات الهامة التي من ضمنها التردد، ولهذا سنوضحه لكم وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الجديد لقناة وناسة على عرب سات

عملية استقبال قناة وناسة على التلفاز تحتاج إلى بعض البيانات الهامة، من ضمنها القمر الصناعي والتردد، لذا لكي يتم تحميل القناة على القمر الصناعي عرب سات يجب اتباع الآتي:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

خطوات تنزيل قناة وناسة على التلفاز

بعض الخطوات الهامة التي من الضروري اتباعها حتى تتمكن من استقبال القناة على التلفاز، وتلك الخطوات تعد عبارة عن الآتي: