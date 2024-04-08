نــزل pdf هسـه اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه سيتم الاعلان قريبا عن اسماء الرعاية الاجتماعية وتحديدا الدفعة السابعة وأن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية تحتاج لمزيد من الوقت لدراسة الطلبات المقدمة، لا سيما أن الدفعة الأخيرة تعد ضمن برامج الحماية الاجتماعية وكذلك جزءا مهما من الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للمستحقين في جميع محافظات العراق بناء على تحقق الحاجة إلى المساعدة، لذلك هيا بنا تعرف على خطوات الاطلاع على قوائم كشوفات أسماء المشمولين وكذلك معرفة من هم الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية

ارتفعت معدلات بحث الكثير من المشمولين داخل العراق حول كافة التفاصيل التي تخص رفع قوائم وكشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة السابعة، ومن خلال متابعة مجريات البحث وجدنا أن الوزارة تقوم بتجهيز كشوفات بأسماء المستفيدين الذين من المتوقع أن يتم صرف رواتبهم في الأيام القليلة القادمة.

كما نوهت الوزارة على أنه يرجى من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات ولم تظهر أسماؤهم في القوائم، القيام بالاستعلام إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية ذكرها

انتقل إلى منصة مظلتي من هنا.

من هنا. قم بسرعة اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم قم بعد ذلك باختيار أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

اضغط على “تحميل ملف” للحصول على القائمة.

يمكنك البحث عن اسمك ضمن القائمة لمعرفة إذا كنت مشمولًا في منحة الحماية الاجتماعية لهذه الدفعة.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق

بعدما شاهد الكثير من مواطني العراق كيف تغيرت حياة المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، فإنهم قد بحثوا حول من هم الفئات المشمولة برعاية اجتماعية في العراق، وذلك التساؤل زاد بالتزامن مع البحث عن قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية التي توضح تفاصيل صرف أموال الدعم، على أن تتلخص الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية في النقاط التالية