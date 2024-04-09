خليكي مميزة في العيد.. افضل طريقة لصبغ الشعر بالحناء في المنزل بطريقة هتبهر الكل

إحتفالاً بقرب حلول عيد الفطر المبارك، يبحث العديد من النساء عن طرق جديدة ومبتكرة لتجديد إطلالتهن وإبراز جمالهن خلال هذه المناسبة السعيدة، ومن بين الطرق الأكثر شيوعاً وشعبية لتغيير اللون وتجديد الحيوية في الشعر هي صبغه بالحناء، فالحناء تعتبر طريقة طبيعية وآمنة لتغيير لون الشعر دون التأثير الضار للمواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر التقليدية، ولكن للحصول على نتائج مثالية ومميزة في صبغ الشعر بالحناء، يتطلب الأمر متابعة خطوات معينة وإتباع إرشادات محددة، ومن هنا، سأقدم في هذا المقال طريقة احترافية لصبغ الشعر بالحناء في البيت والحصول على لون طبيعي ومميز في عيد الفطر.

صبغ الشعر

الخطوة الأولى: تجهيز مواد الصبغة قبل البدء في عملية صبغ الشعر بالحناء، يجب تجهيز جميع المواد اللازمة التي ستحتاجها، تحتوي الصبغة عادةً على حناء نقية، وبعض المكونات الأخرى مثل الحمض اللبني، وزيوت طبيعية، وزبدة الشيا، يمكنك إضافة بعض المكونات الطبيعية مثل عصير الليمون، والشاي الأخضر، والبابونج لتعزيز لون الحناء وتغذية الشعر.

الخطوة الثانية: تحضير الشعر من المهم تحضير الشعر جيداً قبل وضع الحناء، يفضل غسل الشعر بشكل جيد وتجفيفه جزئياً ليكون رطباً، يمكنك أيضاً وضع زيت طبيعي مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لترطيب الشعر قبل وضع الحناء.

الخطوة الثالثة: وضع الحناء بعد أن تكوني قد تجهزتي للعملية وجاهزة لوضع الحناء، قومي بوضع الصبغة على الشعر بشكل متساوٍ من الجذور حتى الأطراف، يمكنك استخدام فرشاة خاصة للصبغ وفصل الشعر إلى أجزاء صغيرة لتسهيل العملية.

الخطوة الرابعة: تغطية الشعر بمجرد وضع الحناء على الشعر، قومي بتغطية الشعر بغطاء مناسب مثل قبعة دش أو نايلون لحماية الصبغة وتفادي تسربها، إتركي الحناء على الشعر لمدة تتراوح بين 2-4 ساعات حسب لون الحناء ونوعية الشعر.

الخطوة الخامسة: غسيل الشعر بعد انتهاء وقت ترك الحناء على الشعر، قومي بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر وبدون استخدام الشامبو، يتم غسل الشعر حتى يتم إزالة كافة بقايا الحناء وتكون الشعر نظيفة تماماً.

صبغ الشعر بالحناء

يمكنك الآن الاستمتاع بلون الشعر الطبيعي والمميز الذي حصلت عليه بعد صبغه بالحناء، ويمكنك أيضاً ترطيب الشعر بزيوت طبيعية مثل زيت الأرغان أو زيت جوز الهند للحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه.