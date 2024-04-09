ابحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي | اسماء المشمولين الدفعة السابعة

اسماء الرعاية الاجتماعية التي سيتم الإعلان عنها من ضمن الوجبة السابعة بحيث من المقرر الإعلان عنها قريبًا للحصول على المساعدة بحيث توزعها للأسر المستحقة للحصول على تلك الوجبة التي تصرف لهم، وقد تم دراسة تلك الأسماء المتقدمة لمعرفة المستحقين منهم للحصول على الوجبة التي تساعدهم في شراء احتياجاتهم، وتحرص الحكومة العراقية على توزيعها على المستحقين.

اسماء الرعاية الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية التي يتم صرفها للمستحقين من الأرامل والمطلقات ومن لا يملكون مصدر دخل بحيث تصرف لهم من الرعاية الاجتماعية لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم، بحيث يمكن الاستعلام عنها من خلال رابط المنصة الذي يتم توفيره للحصول على تلك المعونة، كما تصرف لمن لا يملكون راتب شهري والعاطلين عن العمل.

وتشمل تلك الوجبة الأشخاص اللذين يحملون بطاقة تموينية، وتصرف للنساء المسجلين في الأحوال المدنية، فهي تشمل الأسر المحتاجة للحصول على تلك المعونة، وتلك المعونة تصرف لمن يزيد سنهم عن 55 عام وللرجال ممن زاد عمرهم عن 60 عام يتم صرف تلك المعونة لهم، وتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تقدم من هم أكثر احتياجًا للحصول على تلك المعونة لمساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

خصصت الحكومة العراقية رابط يتم من خلاله الاستعلام عن تلك الوجبة وموعد صرفها من خلال مجموعة من الخطوات المحددة التي تسهل للأفراد معرفة احقيتهم في الحصول على تلك الوجبة، ويتم عبر التالي: