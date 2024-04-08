هتعمليه احلى من الجاهز.. طريقة عمل البيتيفور بأبسط الكرق في المنزل.. اعمليه وفرحي عيالك في العيد..!!

تعتبر وصفة البيتيفور من الحلويات الشهية واللذيذة التي يحبها الكثيرون، وهي عبارة عن طبقات من البسكويت المحشو بالكريمة والفواكه ويتم تزيينها بالشوكولاتة أو الفستق المجروش، تعد وصفة البيتيفور من الحلويات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل البيتيفور خطوة بخطوة.

مقادير عمل البيتيفور

بسكويت ماري أو لوازبرا

2 كوب كريمة خفق

1/2 كوب سكر ناعم

فواكه مشكلة مثل الفراولة والموز

شوكولاتة مذوبة للتزيين

فستق مجروش للتزيين

طريقة التحضير

ابدأي بتحضير كريمة الفانيليا بخفق الكريمة الخفق حتى تصبح قوامها ثقيل، ثم أضيفي السكر الناعم واستمري في الخفق حتى تمتزج الكريمة بشكل جيد. قومي بقص البسكويت إلى مستطيلات صغيرة بحيث تناسب حجم وعرض الصينية التي ستستخدمينها. ضعي طبقة من البسكويت في الصينية واملئي الفراغات بكريمة الفانيليا، ثم ضيفي فواكه مشكلة مثل الفراولة والموز. كرري الطبقات حتى تنفذ كل المكونات، واحرصي على أن تكون الطبقة الأخيرة بالبسكويت. اسكبي الشوكولاتة المذوبة فوق البسكويت ورشي الفستق المجروش. ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات حتى تجمد الكريمة وتتماسك الطبقات. بعد التبريد، قومي بتقطيع البيتيفور إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة. قدمي البيتيفور في صينية تقديم وزينيها بالفواكه والشوكولاتة. يمكن لعشاق البيتيفور إضافة طبقة من الكريمة الخفق أو الفستق المجروش فوق الوجه لتزيينها بشكل أنيق.

بهذه الطريقة البسيطة يمكنك تحضير حلى البيتيفور الشهي واللذيذ في منزلك، وتقديمه لضيوفك وعائلتك كوجبة ختامية رائعة، احرصي على اتباع الخطوات بدقة وتنسيق الطبقات بشكل جيد للحصول على نتيجة مذهلة ومرضية، استمتعي بتحضير وتناول هذا الحلوى الرائعة.