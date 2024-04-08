أهلا بالعيد.. موعد صلاة عيد الفطر 2024 وفقًا للحسابات الفلكية وهذا موعد تحري هلال شوال 1445

ساعات قليلة تفصلنا عن تحري هلال شوال، والذي يُحدد موعد عيد الفطر المبارك 2024 في كل الدول العربية، وبعض الدول سيكون عيد الفطر بها يوم الأربعاء وبعض الدول الخميس، ونجد المواطنين من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية يتساءلون الآن عن موعد صلاة عيد الفطر 2024، ونوضح لكم موعد الصلاة وفقًا للحسابات الفلكية، فتابعوا معنا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

حسب ما وضحته الحسابات الفلكية التي قام بعرضها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم الثلاثاء غدًا متوقع أن يكون المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وحسب تِلك الحسابات فإن موعد صلاة العيد في بعض محافظات ومدن الجمهورية سيكون في المواعيد التالية:

القاهرة الساعة 5:59 ص.

الجيزة الساعة 5:58 ص.

كفر الشيخ 5:58 ص.

شبين الكوم 5:59 ص.

بنها 5:58 ص.

الزقازيق 5:56 ص.

المنصورة 5:57 ص.

دمنهور 6:00 ص.

شرم الشيخ 5:47 ص.

شلاتين 5:46 ص.

حلايب 5:42 ص.

نويبع 5:45 ص.

السلوم 6:21 ص.

دمياط 5:55 ص.

الإسماعيلية 5:53 ص.

استطلاع هلال شهر شوال 1445

وضحنا لكم موعد صلاة عيد الفطر 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، وبالنسبة لرؤية الهلال، فمن المفترض أن تستطع دار الإفتاء المصرية الهلال اليوم بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا، حيث الاثنين الموافق 8 من شهر أبريل لعام 2024، وسوف تقوم دار الإفتاء باستطلاع الهلال ومن ثم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الرؤية عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك، ونتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر إن شائ الله يوم الأربعاء، ولكن في انتظار التأكيد مساء اليوم إن شاء الله.