عاجل.. صرف 50 ألف منحة طلابية اليوم الإثنين وقبل عيد الفطر المبارك!.. قرار وزاري مفرح

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بالإعلان عن إطلاق المنحة الطلابية اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024، وذلك تحت إشراف وزير العمل، أحمد الأسدي، مع مراعاة بأن المنحة شملت نحو 2 مليون و300 ألف طالب وطالبة من أبناء المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية من طلبة المدارس داخل بغداد والمحافظات، مؤكدة بأن قيمتها وصلت تقريبًا إلى 82 مليار دينار عراقي.

صرف المنحة الطلابية في العراق

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه لابد على كافة الأسر مراجعة منافذ الصرف لكي يتمكنوا من استلام المنحة المالية التي تم إطلاقها اليوم الإثنين الموافق 8 نيسان 2024، حتى أنها أصبحت متوفرة في العديد من المصارف والبنوك العاملة في دولة وبأمكان كل ولي أمر الذهاب إلى أقرب بنك أو منذ للقيام بصرف المنحة، هذا وأنها تختلف من مرحلة دراسية أخرى وفقًا لما قامت هيئة الحماية الاجتماعية بتحديدها.

قيمة المنحة الطلاب في العراق

أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، أن مبلغ المنحة الطلابية للمرحلة الابتدائية بلغت قيمتها الـ 30 ألف دينار عراقي، كما أن المنحة الطلابية لطلبة المرحلة المتوسطة والإعدادية بلغت نحو 50 ألف دينار عراقي، على أن يتم دفع مبالغ المنحة لشهرين شباط وأذار وقت وصل التمويل المخصص من قبل وزارتي المالية والتربية العراقية، مع الإلتزام بتوزيعها على جميع الطلبة المستحقين دون أدنى مشاكل.