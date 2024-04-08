أفضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه : معالج قوي واداء جبار متفوتش فرصة عروض العيد

أفضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه يمكنك إمتلاكها مع مواصفات مميزة ومن أشهر الماركات العالمية بالإضافة لوجود ضمان مع الهاتف، كما أن تصميم الكاميرا مميز مع شاشة عالية الجودة، ومعالج مميز مما يمكنك من استخدام الهاتف وقدرة عالية في تصميم الهاتف وذاكرة مميزة بشكل كبير، جعله واحد من أفضل الهواتف بسعر مميز وهو ما نتحدث عنه في السطور التالية.

أفضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه

من أفضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه هو هاتف Samsung Galaxy A04e فإن سعر الهاتف رخيص مع وجود الكثير من المميزات التي تم تصميم الهاتف بها، من ذاكرة مميزة تمكنك من حفظ الكثير من الملفات بالإضافة إلى الصور والفيديوهات في الهاتف، مع كاميرا عالية عالية الدقة 1600*720 بكسب بجودة hd، ودقة الكاميرا الأمامية تصل ل 5 ميجا بكسل مما يدعم تصوير الفيديو بدقة 720 بكسل مع معدل 30 إطار في الثانية، بالإضافة لوجود كاميرتين في الخلف، كاميرا رئيسية تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل كما أنها تقوم باستشعار معلومات العمق، وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل مما يمكنك من تسجيل فيديوهات بدقة 1080 بكسل.

إمكانيات أفضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه

هناك الكثير من المميزات التي تم تصميمها افضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه مما جعلتها مميز بسعرها والكثير من الإمكانيات، وقد جاءت إمكانيات هاتف سامسونج A04e كالتالي: