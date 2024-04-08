كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 دفعة عيد الفطر عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 دفعة عيد الفطر والتي أصبحت محور اهتمام وبحث الملايين من المواطنين في شتى المحافظات العراقية خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، والذي يحتاج إلى الكثير من المصاريف لشراء ما يلزوم من ملابس ومشتريات العيد.

وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن الإنتهاء من رفع كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 ، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الذي تقدموا بطلبات للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهو من أشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء الاسعار .

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وأكد وزير العمل العراقي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة استقبلت عدد كبير من الطلبات الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية، وأضاف إلى أن الوزارة وضعت عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المتقدمين وهي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

ألا يقل سن المتقدمين من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

وألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

وألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وأخيراً ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات أو أراضي زراعية.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية