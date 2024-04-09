«ماما جابت بيبي».. تردد قناة طيور الجنة على أقمار النايل سات وعرب سات 2024.. حمليها وسلي عيالك في العيد!!

نقدم لكم التردد الأحدث لقناة طيور الجنة الفضائية المخصصة للأطفال، تعد هذه القناة واحدة من أهم القنوات الموجهة للنشء وتسعى إلى تقديم المتعة ونشر السرور في نفوسهم خلال أوقات فراغهم، تبرز القناة بفضل محتواها التربوي الهادف الذي زاد من شعبيتها وجذب اهتمام الكثيرين من المشاهدين، وفي المقطع القادم، سوف نستعرض المزيد عن خصائص هذه القناة.

التردد الجديد لمحطة طيور الجنة2024

يمكنكم استلام الإرسال من خلال التردد المخصص للقمر الصناعي الذي يحمل اسم نايل سات عبر اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 43.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 43.

طريقة تهيئة وتحميل قناة بيبي طيور الجنة.

يمكنكم القيام بإعداد ورفع قناة طيور الجنة إلى جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال اتباع التعليمات التالية:

من فضلك، اتجه نحو إعدادات القناة باستعمال الريموت كنترول.

حدد التثبيت اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي الذي تفضله لإدراج تردد قناة طيور الجنة فيه.

أدخل تردد قناة طيور الجنة بطريقة صحيحة.

قم بإدخال بيانات القناة المتنوعة التي تشمل الاستقطاب ومعدلات الترميز، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى ذات الصلة.

اضغط بعد ذلك على أيقونة بحث.

توقف لحظة للسماح ببث قناة طيور الجنة على الشاشة، ثم احرص على تخزين القناة.

مميزات قناة طيور الجنة للأطفال

تعرف قناة طيور الجنة بالكثير من المميزات الاستثنائية والعالية الجودة، بما في ذلك: