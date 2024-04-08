العراق تُعلنها رسميًا.. مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بالعراق

كشف السيد علي السيستاني، المرجع الديني العراقي، في بيان له مؤخرًا عن مقدار زكاة الفطر المبارك لشهر رمضان عام 1445-2024، مؤكدًا أن مقدار الزكاة تصل قيمتها إلى 2000 دينار تقريبًا عن الفرد الواحد، كما قامت لجنة الفتوى بالمجلس العلمي بديوان الوقف السني، أن إخراج زكاة الفطر تصل قيمتها لـ 2500 دينار عراقي لذوي الدخل المحدود، بينما 5000 دينار عراقي لذوي الدخل المتوسط.

مقدار زكاة الفطر

وأعلنت اللجنة أن مقدار الصاع عند الجمهور تصل قرابة الـ 2.5% كغم، بينما الحنفية تكون 3.5 كغم، على أساس بأنه يمكن لكل مكلف أن يقد قيمة الزكاة في كل عام وفقًا لغالب القوت أو الأقوات الأربعة، واختلفوا الأذهاب في قيمة الكيلو ليكون للغني الذي يطلب الأجر الكبير أن يختار إخراج قيمة الزبيب ليكون 4000 جنيه ويُعدل عند الجمهور بـ 10000 كما أن الحنفية يقدرون ذلك بـ 14000 دينار عراقي، كما يمكن لمن دونه أن يخرجها بقيمة التمر ولذا فإن قيمة الكيلو يكون 3150 دينار الجمهور، والحنفية تكون 4400 دينار عراقي.

زكاة الفطر في العراق

وفي ظل هذا الاختلاف، فإنهم حددوا ذلك لمن قدر عليه رزقه بأن يخرج بقيمة الطحين الأسمر، على أن يصل سعره 600 دينار عراقي بما يُعادل الـ 1500 تقريبًا، كما أن الفقر الذي لا دخل له ولا قوت فإنه يمكن أن يأخذ برأي الحنفية القائلين بوجوبها على من يملك مقدار النصاب فلا يخرجها ولا حرج عليه، تزامنًا لهم مع حالتهم الاقتصادية.