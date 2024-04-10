«الشياكة والاناقة كلها فيه لو هتشتريه».. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G.. مالوش منافس خالص!!

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A35 5G واحد من أحدث هواتف شركة سامسونج الذكية التي تتميز بمواصفات تقنية عالية وأداء ممتاز، يأتي هاتف Galaxy A35 5G بتصميم أنيق وجذاب مصنوع من مواد عالية الجودة، مما يجعله يبرز بين منافسيه، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أهم مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy A35 5G.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A35 5G

يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض FHD+، مما يوفر تجربة تصفح ممتعة وواضحة للمستخدم، كما أن الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 5 لضمان الحماية من الخدوش والصدمات.

يعتمد هاتف Samsung Galaxy A35 5G على معالج قوي Exynos 1080 مع دعم لتقنية 5G، مما يجعله قادرا على تشغيل تطبيقات متعددة بسلاسة وسرعة فائقة بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6GB أو 8GB، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128GB أو 256GB قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

بالنسبة للكاميرا، يحتوي Samsung Galaxy A35 5G على نظام كاميرا رباعي مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل يوفر هذا النظام إمكانية التقاط صور ذات جودة عالية وتسجيل فيديو بدقة 4K.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G