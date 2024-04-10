تكنولوجيا
«الشياكة والاناقة كلها فيه لو هتشتريه».. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G.. مالوش منافس خالص!!
يعتبر هاتف Samsung Galaxy A35 5G واحد من أحدث هواتف شركة سامسونج الذكية التي تتميز بمواصفات تقنية عالية وأداء ممتاز، يأتي هاتف Galaxy A35 5G بتصميم أنيق وجذاب مصنوع من مواد عالية الجودة، مما يجعله يبرز بين منافسيه، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أهم مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy A35 5G.
مميزات هاتف Samsung Galaxy A35 5G
- يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض FHD+، مما يوفر تجربة تصفح ممتعة وواضحة للمستخدم، كما أن الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 5 لضمان الحماية من الخدوش والصدمات.
- يعتمد هاتف Samsung Galaxy A35 5G على معالج قوي Exynos 1080 مع دعم لتقنية 5G، مما يجعله قادرا على تشغيل تطبيقات متعددة بسلاسة وسرعة فائقة بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6GB أو 8GB، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128GB أو 256GB قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.
- بالنسبة للكاميرا، يحتوي Samsung Galaxy A35 5G على نظام كاميرا رباعي مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل يوفر هذا النظام إمكانية التقاط صور ذات جودة عالية وتسجيل فيديو بدقة 4K.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G
- يتوفر الهاتف أيضا ببطارية كبيرة سعة 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مما يضمن تشغيل الهاتف طوال اليوم بدون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكررة.
- فيما يتعلق بالأمان والخصوصية، يحتوي Samsung Galaxy A35 5G على مستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة وتقنية التعرف على الوجوه، مما يسهل على المستخدم فتح الهاتف بسرعة وأمان.
- بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة One UI 4.0 التي توفر تجربة استخدام سلسة وممتعة كما يدعم الهاتف ميزات مثل NFC، بلوتوث 5.1، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم.
- بشكل عام، يعتبر Samsung Galaxy A35 5G هاتفا متكاملا من حيث المواصفات والأداء، ويعتبر خيارا مثاليا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي بتقنيات حديثة وتصميم جذاب.