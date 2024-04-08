“الله اكبر كبيرا”.. تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 “السعودية للقرآن، كنوز، لبيك اللهم لبيك” على نايل سات بصوت كبار المشايخ

يرغب العديد في التعرف على تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 وخاصة عند اقتراب حلول عيد الفطر المبارك حيث إنها ستقوم ببث تكبيرات العيد، ليتسنى للمشاهدين متابعة الاحتفالات بالعيد، وكما أن تثبيت هذه القنوات أمر بسيط ولا يتطلب الحاجة إلى فني متخصص، بل يمكن لأي فرد بالغ من أفراد الأسرة القيام بها بسهولة، حيث يقوم باتباع الخطوات المحددة لتثبيت الترددات وإدخالها إلى قائمة القنوات بالتلفاز، وذلك بطريقة يسهل فهمها وتنفيذها دون صعوبة.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

يمكن الاستمتاع بتكبيرات العيد من خلال تنزيل تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 والتي تتمثل في الآتي:

تردد قناة السعودية للقرآن:

يمكن تنزيل تردد قناة السعودية للقرآن من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

تردد قناة كنوز:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10728.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك:

التردد: 10922

معامل التصحيح: 8/7

الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

خطوات تنزيل تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

يمكنك تنزيل تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على قائمة إعدادات التلفاز “Menu” في الريموت كنترول.

اختر بعد ذلك ضبط قائمة قنوات التلفاز.

انقر بعد ذلك على أيقونة البحث بتحديد البحث اليدوي.

أدخل بعد ذلك بيانات التردد الخاصة بالقناة.

انقر بعد ذلك على البحث.

بعد العثور على القناة وقبل الخروج، انقر على كلمة “حفظ” أو “Save” من أجل تثبيت القناة ضمن قنوات التلفاز.

ومن خلال هذه الخطوات، يمكنك بسهولة البحث عن القنوات التي تبث تكبيرات العيد مباشرة وتثبيتها ضمن قائمة القنوات على جهاز التلفاز الخاص بك.