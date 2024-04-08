لولو في ورطة ياأطفال.. تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات وعرب سات 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها وخلي العيال يتسلوا!!

تعرض قناة وناسة مجموعة متنوعة من الألحان والأناشيد الممتعة بالإضافة إلى برامج تعليمية مبتكرة موجهة خصوصاً للأطفال في الوطن العربي وبلاد المغرب العربي، توفر ترددات قناة وناسة كيدز بيبي فرصة رائعة للصغار لقضاء أوقات فراغهم في أنشطة تعزز نمو مهاراتهم اللغوية والاجتماعية والعقلية، في مقالنا هذا سوف تجدون الترددات الخاصة بقناة وناسة لتتمكنوا من متابعتها.

تردد قناة وناسه كيدز Wanasah kids 2024

أصبح بإمكان الجماهير اليوم التمتع بالمحتوى المتميز لقناة وناسة كيدز، الذي يشتمل على أغان “لولو” ومجموعة متنوعة من الأغاني المسلية والبرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال، يمكن الحصول على كل هذا من خلال البحث عن الترددات الجديدة التي تم إطلاقها للقناة وإدخالها كالآتي:

تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد القناة: 11470.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة وناسة على العرب سات

تردد القناة: 11270.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:. 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

ما هو نوع الموسيقى التي تعرض على قناة وناسة الموجهة للأطفال

يوفر تلفزيون وناسه الذي يعنى بالأطفال مجموعة متنوعة من الأغاني الغنائية التي تشتهر وتحظى بشعبية بين صغار السن والأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى قائمة الأغاني التالية:

أغنية يا لولو في نونو.

أغنية وينك يا لولو.

أغنية لولو عايدة ماما.

أغنية لولو استرقت.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية لولو لا تفتح الباب.

أغنية لأولويات صغار.

أغنية لولو ضاعت.

من هو صاحب قناة وناسه للأطفال

تعد قناة وناسة قناة تلفزيونية مفتوحة مخصصة لتقديم البرامج الترفيهية للأطفال، ما يجعل الكثير من الأمهات ينشغلن في البحث عن ترددها لمتابعتها، تأسست القناة في عام 2007 وهي ملكية للفنان السعودي راشد الماجد الذي بادر بإنشائها بهدف تحقيق التسلية للصغار وإدخال الفرحة على قلوبهم، حيث تقوم ببث مجموعة متنوعة من الأناشيد المنتقاة بدقة، والتي تم تصميمها خصيصاً للأطفال وباللغة العربية.