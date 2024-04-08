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“استخراج كشوف PDF”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل المحافظات
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
مازال البحث جاريًا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل العديد من مواطني العراق الذين يسعون للحصول على الدعم والمساعدة المقدمة من الحكومة، وخاصة ما يتعلق بالوجبة السابعة لعام الحالي، وتقوم الوزارة بتقديم الفحص والتدقيق الكامل لكل الطلبات التي تم تقديمها، إلى جانب التأكيد على توافر جميع الشروط المطلوبة للمشمولين، ولهذا سوف نقدم عبر السطور القادمة خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشكل مفصل.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
ولكي تكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي عليك استيفاء توفير جميع الشروط المطلوبة كما يلي:
- أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 60 سنة للرجال ولا يقل عن 18 سنة، وبالنسبة للنساء يجب ألا يتجاوز سنها 55 سنة ولا يقل سنها عن 25 عامًا.
- أن يكون المتقدم مسجلاً في هيئة الرعاية الاجتماعية.
- يمكن للأرامل والمطلقات الاستفادة من الدعم بشرط توفير كافة المستندات المطلوبة.
- أن تكون أسرة المتقدم مكونة من 4 أشخاص على الأقل.
- في حالة وجود أي نوع من أنواع الإعاقة، يجب توفير المستندات الرسمية التي تثبت ذلك من الجهات المختصة.
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024من خلال الخطوات التالية:
- الولوج إلى منصة مظلتي.
- ابحث في الخدمات الإلكترونية لتحديد الخدمة المطلوبة.
اختر “برنامج الرعاية الاجتماعية”.
- اختر “اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024”.
- أدخل الرقم المرتبط بالوجبة.
- أدخل اسم المحافظة التي تقيم فيها.
- قم بتسجيل الرقم القومي للفرد، وتأكد من تسجيله بطريقة صحيحة.
- ستظهر بعد ذلك قائمة بأسماء المشمولين
- يمكنك تنزيل كشوفات أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية على هاتفك الخاص بك.