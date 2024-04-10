«لولو يالولو وينك يالولو».. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات بجودة ممتازه.. نزلها لعيالك في العيد وفرحهم!!

اعتادت إدارة قناة وناسة منذ تأسيسها على إثراء الأطفال بمحتوى تثقيفي وترفيهي يتمازج فيه كل من اللعب والمنفعة، مع تركيز على إرشاد الأطفال إلى تعلم كيفية الصلاة والقيم الإسلامية والضوابط الاجتماعية وتعزيز جوانب التنشئة والثقافة، وذلك من خلال تعليمهم الطهارة بالطريقة الصحيحة بواسطة الأناشيد التي تبث على مدار الساعة، أما من ناحية التسلية، فتقدم القناة مكتبة متنوعة من الأغاني المحببة للصغار والتي تشجعهم على الغناء بها طوال الوقت، بالإضافة إلى مجموعة من الكرتون والمسلسلات الترفيهية، وتأتي القناة بمثابة ملاذ آمن يمكن للأمهات ترك أطفالهن لمشاهدتها بدون قلق من التعرض لمحتوى غير مناسب كما قد يحدث في قنوات أخرى، وهي تقدم كافة هذه الخدمات بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم الاشتراك.

تردد قناة وناسة 2024على القمر الصناعي نايل سات

تحسب قناة مرح الأطفال ضمن القنوات الأولية الخاصة بالنشئ والتي تقدم دون مقابل مادي، وتعرف بأنها تقدم مضامين ذات جودة وصفاء لافتين، لتنزيل القناة على جهازكم، الرجاء اتباع التوجيهات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي 2024 من خلال القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنك الآن الاشتراك في قناة وناسة كيدز وتثبيتها على جهازك عن طريق اتباع الإرشادات القادمة: