“يا ليلة العيد انستينا”.. موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر وموعد اجازة العيد

يتساءل العديد من المسلمين عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 خلال الساعات الأخيرة حيث إننا على بعد أيام قليلة فقط من صلاة عيد الفطر لعام الحالي حيث أعلن معهد البحوث الفلكية في بيان صحفي عن موعد عيد الفطر لهذا العام، كما أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات مؤكدة إلى أنها تأتي في إطار السنة المؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المناسبة العظيمة يأمر الرسول جميع المسلمين، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، بمشاركة صلاة العيد حتى النساء الحائضات يشاركن في الخروج لأداء هذه الصلاة الجماعية في الخلاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان صحفي أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل يعتبر المتمم لشهر رمضان، وبناءً عليه، يوافق موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري، وبينما أعلنت الهيئة العامة للسياحة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظات مصر حيث من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل الحالي هو يوم عيد الفطر المبارك، وبناءً على التوقيت المحلي لكل محافظة، فإن ميعاد صلاة عيد الفطر يوم 10 أبريل 2024 سيكون على النحو التالي:

الإسكندرية ستكون صلاة العيد الساعة 6:04 صباحًا.

وأما في الجيزة ستبدأ صلاة العيد الساعة 6:01 صباحًا.

وبينما في قنا تكون صلاة العيد الساعة 5:57 صباحًا.

وتكون صلاة العيد في سوهاج الساعة 6:00 صباحًا.

والإسماعيلية تكون صلاة العيد الساعة 5:55 صباحًا.

تبدأ صلاة العيد في أسوان الساعة 5:57 صباحًا.

وأما في أسيوط تكون الساعة 6:02 صباحًا.

وبينما الأقصر تبدأ الصلاة الساعة 5:57 صباحًا.

إجازة عيد الفطر 2024 للمدارس

وبعد أن أوضحنا موعد صلاة عيد الفطر 2024، لابد أن نشير إلى أن إجازة عيد الفطر 2024 للمدارس ستكون بعد استطلاع هلال شهر شوال 1445، حيث ستبدأ إجازة عيد الفطر في أول أيام شهر شوال، ومن المتوقع فلكيًا أن تكون بداية العيد يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، وتستمر حتى يوم الجمعة 12 إبريل 2024. يجب الإشارة إلى أنه خلال فترة العيد، ستتم إجازة المدارس والمؤسسات التعليمية، أما بالنسبة للامتحانات الدراسية، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 8 مايو 2024. بينما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو، وامتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو 2024.