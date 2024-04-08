تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 …. أفلام كرتون على مدار اليوم بجودة HD

قناة توم وجيري الجديد 2024، من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش والتي تتانسب مع جميع الفئات العمرية وتسعى إدارة القناة على جذب أنظار الملايين من الأطفال وذلك من خلال عرض باقة متميزة من الأفلام الكرتونية على مدار اليوم بدون تشويش أو تقطيع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة توم وجيري على النايل سات….

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يبحث عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث اشتهرت القناة خلال الآونة الأخيرة بعرض عدد كبير من الأفلام الكرتونية وأغاني الأطفال والتي تسعى من خلالها إدارة القناة أن تمكن الأطفال من التعرف على الألوان وأسماء الحيوانات والحروف العربية والأجنبية وهذا ما لاقى اعجاب عدد كبير من الأمهات خاصة العاملات والتي تضطر لترك أبنائها لفترات كبيرة في من المنزل، ويمكنكم استقبال القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بجودة الصورة ونقاء الألوان وهذا ما ساعد في شهرة القناة واحتلالها صدارة محركات البحث، كما تهتم إدارة القناة أيضاً بعرض الفيديوهات التعليمية والتي تساعد في تنمية مهارات الأطفال بداية من عمر 4 سنوات حتى 11 عام، فهي تدرب الطفل على الاعتماد على نفسه ومساعدة الغير وتعاليم الصلاة والوضوء والكثير من الأمور التي يجب على الطفل أن يطلع عليها في هذا السن الصغير.