هاتي لعيالك المضمون.. طريقة عمل البيتفور في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات أسهل

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، وواحدًا من مظاهر الاحتفال به هي تحضير الحلويات مثل البسكويت والكحك والغريبة والبي تيفور، وبعضًا من النساء يرغبن في إعداد هذه الحلويات في المنزل، وخصوصًا البيتفور، ونجد البحث قائم عن طريقة عمل البيتفور في المنزل بمكونات اقتصادية وبطريقة بسيطة، فضلًا تابعوا معنا.

طريقة عمل البيتفور

بالإمكان عمل البيتفور في المنزل بطريقة اقتصادية مُوفرة، وفي نفس الوقت تضمني صحة وسلامة المخبوزات المقدمة إلى أطفالك، وتأتي طريقة عمله في المنزل وفقًا للتالي:

مكونات عمل البيتفور

كوب من الزبدة.

نصف ملعقة من قشر البرتقال “ملعقة كبيرة”.

نصف كوب من السكر” ينبغي أن يكون ناعم”.

معلقة بيكنج بودر.

2 كيلو من دقيق المخبوزات.

2 بيضة.

ملعقة فانيلا “صغيرة”.

مربي أو مكسرات أو لوتس أو شيكولاته من أجل التزين على حسب رغبتك.

ورق نايلون + ورق زبدة.

طريقة عمل البيتفور بالخطوات

في بداية الأمر قومي بخفق البيض مع قشر البرتقال وملعقة الفانيلا.

أضيفي الزبدة واستمري في خفق الخليط من خلال المضرب الكهربي، وذلك إلى أن تحصلي على خليط ناعم.

أضيفي السكر واستمري في الخفق.

بإناء ثاني أضيفي المكونات الجافة “الدقيق والبيكنج بودر”، ثم أضيفي الخليط السائل عليه.

قلبي الخليطان إلى أن تصبح عجينة وغطيها بورق من النايلون لنصف ساعة على الأقل.

بعدها ابدئي بتقطيع العجينة لقطع صغيرة وفقًا لرغبتك.

رصي القطع على صينية وبها ورق زبدة.

شغلي الفرن على حرارة متوسطة وضعي الصينية به وتابعي إلى أن تحصلي على لون ذهبي.

بعد ذلك أخرجي البيتفور من الفرن واتركيه كي يبرد وضعي أي شكل للزينة ترغبين به.