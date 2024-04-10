سلي العيال في العيد.. تردد قناة تنة ورنة على النايل سات وعرب سات 2024 بجودة مرتفعة.. ثبتها وفرح العيال!!

قناة تنة ورنة هي إحدى القنوات البارزة المخصصة للناشئة وتتميز بشهرتها الواسعة في صفوف الأطفال بسبب المحتوى المسلي والشيق الذي تبثه بشكل مستمر طيلة النواحي، مع تقديم البرامج بجودة صورة عالية الدقة HD، وتعرف القناة أيضاً بكونها متاحة للمشاهدة بدون مقابل ودون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك، يفضل العديد من الآباء والأمهات تلك القناة ويقومون بالبحث عنها بانتظام في محركات البحث من أجل تحميل برامجها التي تقضي أوقات فراغ أطفالهم وترسم البهجة على وجوههم، وفي مقالنا هذا، سوف نقدم لكم أحدث الترددات لقناة تنة ورنة المختصة بالصغار.

تردد قناة تنة ورنة الجديدة للسنة 2024 عن طريق القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

ترد قناة تنة ورنة عن طريق القمر الصناعي العرب سات.

عامل تصحيح الخطأ المعين للقناة: ثلاثة أجزاء من أصل أربعة.

معامل الاستقطاب: رأسي.

التردد: 11595.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي: العرب سات.

كيفية تنزيل قناة تنة ورنة من خلال أقمار نايل سات الصناعية وعرب سات.

تعد قناة تنة ورنة واحدة من القنوات المعروفة والمفضلة لدى الناشئة في مصر والبلاد العربية، نظراً لمحتوياتها الشيقة والبرامج الترفيهية التي تجذب اهتمام الأطفال على مدار اليوم، تحتوي القناة على مجموعة متنوعة من أروع البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال ومقاطع الفيديو الغنائية والأناشيد التي تروق لهم، الآن بإمكانك أن تدخل الفرح والسعادة إلى قلوب أطفالك عبر تشغيل هذه القناة، وذلك باتباع التعليمات التالية: