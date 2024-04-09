بشرى سارة لأصحاب المخالفات المرورية المتراكمة… تعرف على شروط مبادرة تخفيض المخالفات المرورية

ستبدأ مبادرة تخفيض المخالفات المرورية لعام 2024 في السعودية في غضون أيام قليلة، وزارة الداخلية السعودية ستنفذ هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بنسبة تصل إلى 60%، تستهدف هذه المبادرة المواطنين الذين لديهم مخالفات مرورية متراكمة، وقد قامت الإدارة العامة للمرور بتحديد المستفيدين وتوضيح الشروط والضوابط اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة.

موعد بدء مبادرة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة 2024

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مبادرة جديدة تستهدف تخفيض قيمة الغرامات المرورية للمواطنين الذين يعانون من تراكم المخالفات، حيث سيتم تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 50٪ للأشخاص الذين يستوفون الشروط، يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه المبادرة إلى غاية تاريخ 9-10-1445هـ، الموافق 18 أبريل 2024م، ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ 18 أبريل 2024م وحتى 18 أكتوبر 2024م، يجب سداد المبلغ المتبقي من المخالفات دفعة واحدة، أو يمكن سداد كل مخالفة بشكل منفصل، شريطة ألا تشكل هذه المخالفة خطرا على السلامة العامة، ستنفذ المادة رقم 75 من قانون المرور على المخالفات التي تم ارتكابها في إطار المبادرة المرورية، مما يتيح خصما بنسبة 25% لكل مخالفة، وذلك عندما يقدم الاعتراض ويدفع الغرامة في الوقت المحدد، وفي حال عدم سداد الغرامة بعد انقضاء المهلة المخصصة للاعتراض والسداد، سيتم تنفيذ حجز السيارة وتنفيذ العقوبات المناسبة.

ما هي شروط مبادرة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استهداف مبادرة تخفيض المخالفات المرورية لعام 2024 جميع الأفراد المخالفين، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو زوارا أو مقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتشترط الوزارة سداد قيمة المخالفات من خلال آلية نظام سداد المدفوعات سداد أو منصة المخالفات الوطنية إيفاء، وتضع الوزارة بعض الشروط للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يجب سداد المبلغ المستحق خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إطلاق المبادرة، وعدم ارتكاب أي مخالفات تشكل خطرا على السلامة العامة في المملكة خلال فترة سريان المبادرة.