“اعرف هتقبض كام؟؟”.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الاخيرة لكل الفئات ورابط الاستعلام

تزايدت معدلات البحث عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 خلال الساعات الأخيرة حيث لم يفصلنا إلا أيام قليلة عن عيد الفطر المبارك، ولهذا قررت وزارة المالية في العراق زيادة سلم رواتب المتقاعدين بهدف تخفيف العبء المالي عنهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية قبل حلول العيد، وكما قامت الوزارة بالكشف عن السلم الجديد لرواتب المتقاعدين بعد الزيادة، وهذا ما سنوضحه عبر السطور القادمة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية عن زيادة في سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وتختلف هذه الزيادة وفقًا لقيمة الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد، ولهذا سنوضح قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة، وتتمثل في الآتي:

من المتوقع أن يتلقى المتقاعدون الذين يحصلون على معاش يقارب 500 ألف دينار عراقي زيادة تصل إلى 600 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

وبينما سيحصل المتقاعدون الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 600 ألف و 700 ألف دينار عراقي على زيادة تصل إلى 700 ألف دينار عراقي.

وسيتمتع المتقاعدون الذين يتقاضون رواتب تبلغ حوالي 700 ألف دينار عراقي بزيادة تبلغ 800 ألف دينار عراقي.

وبالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تصل إلى 800 ألف دينار عراقي، سيتم رفع رواتبهم إلى 900 ألف دينار عراقي.

وسيحصل المتقاعدون الذين يتقاضون رواتب بقيمة تقريبية من 900 ألف دينار عراقي وما فوق على زيادة ترتفع إلى مليون دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكنك الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: