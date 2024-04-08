لينك تحميل pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بجميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
من المتوقع أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة “مظلتي” المتاحة في جميع أنحاء العراق، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتسعى الوزارة إلى إجراء فحص ومراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة، وذلك وفقًا للمعلومات المقدمة، بهدف ضمان توافر جميع الشروط اللازمة للمتأهلين وضمان العدالة والشمولية في تقديم الخدمات الاجتماعية.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
في ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لا بد أن ننوه إلى أن وزارة العمل العراقية قد حددت المتطلبات الضرورية للتأهل والحصول على دعم وجبات الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه المتطلبات، وهي:
- أن يكون للمتقدم دخل محدود وعدم امتلاك أي أصول قيمة، أو يجب أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون مؤهلاً للحصول على الرعاية الاجتماعية.
- أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا للرجال، وما بين 15 و55 عامًا للنساء.
- أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم للرعاية الاجتماعية لا يقل عن 4 أفراد.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ومقيماً في العراق.
خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية بسهولة:
- الدخول إلى منصة مظلتي عبر الموقع الرسمي.
- ابحث في الخدمات الإلكترونية لاختيار الخدمة المرغوبة.
- حدد بعد ذلك خانة “برنامج الرعاية الاجتماعية”.
- اختر بعد ذلك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.
- حدد بعد ذلك الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.
- أدخل اسم المحافظة التي ينتمي لها المواطن، وقم بتسجيل رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.
- اضغط بعد ذلك على زر البحث للتأكد من صحة المعلومات والحصول على النتائج المطلوبة.