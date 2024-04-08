لينك تحميل pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بجميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

من المتوقع أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة “مظلتي” المتاحة في جميع أنحاء العراق، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتسعى الوزارة إلى إجراء فحص ومراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة، وذلك وفقًا للمعلومات المقدمة، بهدف ضمان توافر جميع الشروط اللازمة للمتأهلين وضمان العدالة والشمولية في تقديم الخدمات الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لا بد أن ننوه إلى أن وزارة العمل العراقية قد حددت المتطلبات الضرورية للتأهل والحصول على دعم وجبات الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه المتطلبات، وهي:

أن يكون للمتقدم دخل محدود وعدم امتلاك أي أصول قيمة، أو يجب أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون مؤهلاً للحصول على الرعاية الاجتماعية.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا للرجال، وما بين 15 و55 عامًا للنساء.

أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم للرعاية الاجتماعية لا يقل عن 4 أفراد.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ومقيماً في العراق.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية بسهولة: